今高溫酷熱「大台北、南高屏」飆36度 午後雷陣雨注意劇烈天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地高溫普遍約32至34度，其中在大台北、南高屏有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動注意防曬並多補充水分。本報資料照片
今天各地高溫普遍約32至34度，其中在大台北、南高屏有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動注意防曬並多補充水分。本報資料照片

持續高溫炎熱，中央氣象署表示，今天各地高溫普遍約32至34度，其中在大台北、南高屏有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動注意防曬並多補充水分。

今天金、馬有不定時局部短暫陣雨，各地及澎湖為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，當對流發展旺盛時應留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。離島方面，澎湖晴時多雲，氣溫27至32度；金門多雲短暫陣雨，氣溫27至32度；馬祖多雲短暫陣雨，氣溫27至32度。

明天各地為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。周五至下周二各地為多雲到晴，午後雷陣雨範圍稍微縮小，大台北、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周一、下周二風向轉為東南風，迎風面東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

下周三至下周五環境偏東風，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，下周四北部地區亦有零星短暫陣雨。

明天前適逢年度大潮，彰化至嘉義及花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

