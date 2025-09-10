快訊

蘋果8新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3支援即時翻譯

10分鐘內就爆炸！台電董座證實天然氣外洩釀災 興達廠區內火場「全黑」

就業人數大幅下修、通膨報告在即 美股三大指數仍創新高

今午後雷雨 粉專：接下來太平洋高壓籠罩更炎熱 下周將有一波低壓活躍

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。圖／AI生成
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。高雄市為黃色燈號。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天仍需注意午後雷陣雨，接下來太平洋高壓穩定籠罩，各地天氣更好，陽光更強，更加炎熱，下周才會有一波低壓活躍。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

