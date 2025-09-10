聽新聞
酷熱飆36度高溫 吳德榮：午後雷雨擴及平地 明起太平洋高壓增強
今天各地多雲時晴，白天偏熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，擴及部分平地，有局部較大雨勢。北部24至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度。
明天至周日太平洋高壓逐漸增強，他說，各地晴朗，白天偏熱；山區午後偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，擴及少部分平地。
吳德榮表示，下周一水氣略增，持續白天偏熱，午後降雨範圍略擴大。下周二水氣減少，各地晴朗，白天偏熱；午後山區偶有局部少量降雨的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
