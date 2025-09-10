快訊

不斷更新／iPhone Air薄到剩5.5mm、4色爭豔、用A19 Pro晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／走人生下半場 找到愉悅頻率

聯合報／ 文／林彩鳳（中市南屯）
每日早晚，以木梳梳理頭部百下，若睡相差時再以刮痧板和精油進行頭刮。圖／林彩鳳提供
每日早晚，以木梳梳理頭部百下，若睡相差時再以刮痧板和精油進行頭刮。圖／林彩鳳提供

臨老是一個殘酷的人生過程，尤其面對現實的牽制，常常有時不我予之嘆。雖說退休不是終點，是另一個生活開始，我退休這幾年，頗能感受到做自己的自由，找到適合腳步節奏及內心愉悅的頻率，繼續走下半場人生。

過去成長的經驗，深切知道「健康」是一個人身家終身財富，退休前已依喜好養成鍛鍊身心的好習慣，天天做自己的加油站。固定看報閱讀書刊，以充實自我求知健腦管道，但為了追回不如從前的記性，積極啟動不認老的腦力訓練。

每日早晚或閒暇時，我以木梳梳理全頭百下，若睡相差時再以刮痧板和精油進行頭刮，由頂上百會穴向四方順刮全頭，鬆鬆我的腦袋。運動是最好的護身符，一周去運動館跳有氧韻律200分鐘，隨著老師示範舞曲律動全身，從中訓練個人肌耐力、領會舞步變化、反應及靈敏度，每天半小時下來，全身細胞舒暢無比，輕鬆愜意。

為了改善日減的記憶力，也不時以伴唱方式學唱新歌記詞，像追星般找適合自己的歌路練唱，偶遇節日招朋引伴相互較勁一番。另透過平板建立線上親友的聊天群組，以維持日常人情問候與關係互通交流，並回應相關邀約或活動等。

最近參加幾回好友及同窗餐敘，恍如回到青春洋溢的快樂時光，未來期盼持續此運轉生活軌道，讓記憶的海馬迴能一直活躍成長。

運動 財富 青春 加油站

延伸閱讀

南山人壽永續健康論壇／夏韻芬：為自己而活

你也會打呼？神經醫警告「1睡眠習慣」恐增中風、失智症風險

求婚細節曝光！泰勒絲「穿萬元洋裝」男友獻6千萬鑽戒寵爆

「超過40歲」你若還執著這7件事 恐怕餘生就耽誤了

相關新聞

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

明後2天各地為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員林定宜表示，未來1周沒有熱帶擾動或低壓發展，但從過去氣候統...

吃起來是鹹的…小心隱藏版糖分！營養師曝這1物是地雷 香腸、濃湯也上榜

想維持健康體態，許多人馬上想到少吃糖、少攝取澱粉，避免脂肪囤積。不過，有些食物看似沒有加糖、吃起來是鹹的，實際上有精緻糖...

中元節後買氣降…本周蛋價調降2元 產地價31.5元、批發價41元

台北市蛋商公會表示，中元節後因雞蛋需求下降，今開會決議本周蛋價調降2元，產地價及批發價每台斤各降新台幣2元，產地價降為3...

公費流感疫苗10月1日開打 今年因「這原因」疾管署改採購三價疫苗

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧表示，過去採購四價流感疫...

環團批環工環委過半恐成「開發派」 學會：環工是以環境保護為優先

第2屆環評委員因環工背景占半數以上，其中多位環委於中華民國環境工程學會擔任理事長及理監事，環團昨批淪為「環境工程聯誼同樂...

健康你我他／走人生下半場 找到愉悅頻率

臨老是一個殘酷的人生過程，尤其面對現實的牽制，常常有時不我予之嘆。雖說退休不是終點，是另一個生活開始，我退休這幾年，頗能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。