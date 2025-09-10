健康你我他／走人生下半場 找到愉悅頻率

臨老是一個殘酷的人生過程，尤其面對現實的牽制，常常有時不我予之嘆。雖說退休不是終點，是另一個生活開始，我退休這幾年，頗能感受到做自己的自由，找到適合腳步節奏及內心愉悅的頻率，繼續走下半場人生。

過去成長的經驗，深切知道「健康」是一個人身家終身財富，退休前已依喜好養成鍛鍊身心的好習慣，天天做自己的加油站。固定看報閱讀書刊，以充實自我求知健腦管道，但為了追回不如從前的記性，積極啟動不認老的腦力訓練。

每日早晚或閒暇時，我以木梳梳理全頭百下，若睡相差時再以刮痧板和精油進行頭刮，由頂上百會穴向四方順刮全頭，鬆鬆我的腦袋。運動是最好的護身符，一周去運動館跳有氧韻律200分鐘，隨著老師示範舞曲律動全身，從中訓練個人肌耐力、領會舞步變化、反應及靈敏度，每天半小時下來，全身細胞舒暢無比，輕鬆愜意。

為了改善日減的記憶力，也不時以伴唱方式學唱新歌記詞，像追星般找適合自己的歌路練唱，偶遇節日招朋引伴相互較勁一番。另透過平板建立線上親友的聊天群組，以維持日常人情問候與關係互通交流，並回應相關邀約或活動等。

最近參加幾回好友及同窗餐敘，恍如回到青春洋溢的快樂時光，未來期盼持續此運轉生活軌道，讓記憶的海馬迴能一直活躍成長。

