健康你我他／不怕慢就怕停 幫腦袋做重訓

聯合報／ 文／博田國際醫院神經內科主任陳琮華
博田國際醫院神經內科主任陳琮華。圖／陳琮華提供
博田國際醫院神經內科主任陳琮華。圖／陳琮華提供

常有病人問我：「陳醫師，你天天看失智症病人，會不會擔心自己也有一天失智？」當然會啊！隨著年紀增長，我也常有「咦？剛剛要做什麼？」的瞬間，有時還會找不到鑰匙或手機。這些小插曲告訴我必須替腦袋做好保養了。

我的第一招是「運動」。雖然工作繁忙，我仍每周安排時間規律運動，運動能促進血流，好比替腦細胞澆水灌溉，還能提升腦內啡，讓人心情愉快、思緒更清晰。

第二招是「飲食」。我盡量遵循「地中海飲食」的原則：魚、堅果、植物油與蔬果經常出現在餐桌上，油炸物、甜食和加工食品則少碰。要知道：血管健康，大腦才會跟著健康。

第三招是「閱讀與寫作」。除了醫學期刊，我也會看小說或散文，偶爾動筆寫些文章讓知識吸收與輸出交替，就像替腦袋做重量訓練。

此外，我會陪孩子讀書、玩手遊，偶爾聽音樂或小遊戲，也能訓練專注與手腦協調。

最後是「保持社交」。和家人朋友聊天聚餐或是安排旅遊，就是大腦最天然的健身房。切記：孤單會讓腦袋生鏽，交流卻能讓腦袋保持滾動。

我常提醒自己：「健腦，就像健身，不怕慢，就怕停。」與其擔心失智，不如每天給腦袋一點刺激，從日常生活做起，讓思緒常保靈光。

