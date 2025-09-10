快訊

公費流感疫苗採購686萬劑 10月開打

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
10月1日公費流感疫苗將開打，國小至高中、職及五專1至3年級學生將統一於校園集中接種。圖／123RF
10月1日公費流感疫苗將開打，國小至高中、職及五專1至3年級學生將統一於校園集中接種。圖／123RF

10月1日公費流感疫苗將開打，疾管署副署長曾淑慧表示，過去是採購四價流感疫苗，今年則全面改採購三價流感疫苗逾686萬劑。

世界衛生組織（WHO）說，自2020年來全球已未再監測到自然發生B型Yamagata病毒株，若持續施打含有B型Yamagata病毒株疫苗，恐再度在人群中傳播，建議將該病毒株盡速自流感疫苗成分中移除，因此優先使用三價流感疫苗，並請各國視疫苗產能與許可證申請進度自行評估轉換進度。

曾淑慧說，疾管署依WHO建議辦理流感疫苗採購作業，評估國內外三價流感疫苗許可證取得及廠商供貨情形，今年全面採購三價流感疫苗，與先進國家一致。今年共計採購686萬劑三價流感疫苗，採購金額約15.7億元。

曾淑慧提醒，今年和往年相同，國小至高中、職及五專1至3年級學生將統一於校園集中接種疫苗，為了提升青少年接種率及便利性，並簡化學校行政作業，疾管署將持續優化「疫苗接種行政電子化系統（NIAS）」，家長在接到校方通知後，僅需掃描學校提供流感疫苗QRcode或點選簽署連結，即可進入孩子個人疫苗簽署頁面，線上填寫相關資料與簽署意願。

此外，家長也可於簽署截止日前隨時更新接種意願，節省學校與家長雙方確認時間與流程，讓校園接種更加簡便與精確，大幅提升接種作業效率；如家長不於線上簽署，也可選擇紙本方式。

全民都能免費接種新冠疫苗的年代，今年10月起將正式落幕，疾管署長羅一鈞表示，6到49歲民眾今年9月底前，仍有機會施打免費的新冠疫苗，目前庫存量約有200萬劑，而10月起新冠疫苗則優先提供給65歲以上等10類可公費施打族群。

