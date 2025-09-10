今年百日咳累計44例 創近10年新高

衛福部疾管署昨公布今年百日咳累計確定病例數44例，為近十年同期最高，新增3例為北部一起家庭群聚病例，指標個案為一個月大男嬰，8月中旬開始咳嗽，後續出現症狀就醫確診，匡列同住及非同住接觸者會持續監測至9月21日。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案男嬰8月中旬出現咳嗽、呼吸急促及嘔吐，還有進食量及尿量都減少情形，家屬帶男嬰去接種常規疫苗時，被醫師發現血氧非常低送急診。急診醫師將個案插管轉到加護病房，在醫院驗出百日咳陽性，住院給予抗生素治療，病況逐漸穩定，10天後轉到一般病房，迄今約3周，目前仍住院治療中。

林詠青說，疫調發現5個同住接觸者，有4人曾經有咳嗽症狀，5位接觸者在8月下旬地方衛生局都有投藥並採檢。其中男嬰母親及其未滿一歲的姊姊PCR檢驗皆是陽性，研判是家庭群聚感染，而其他匡列非同住接觸者目前都沒有症狀，會持續監測至9月21日。

疾管署發言人曾淑慧表示，依據疾管署監測資料顯示，截至9月8日，今年已累計44例百日咳確定病例，含8起家庭群聚及1起家庭群聚延伸校園群聚，皆為本土病例，年齡以11至18歲共16例占36%為多，其次為6個月（含）以下嬰兒11例占25%。

疾管署提醒，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀應及時就醫與診斷，以維護自身及家人健康。

曾淑慧說，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，及滿5歲至入小學前各接種1劑，共5劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時接種。

商品推薦