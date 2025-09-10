快訊

不斷更新／iPhone Air薄到剩5.5mm、4色爭豔、用A19 Pro晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／洗頭方式錯誤 恐傷頭皮致掉髮

聯合報／ 記者廖靜清╱台北報導
高溫使頭皮出油更明顯，錯誤的洗頭方式會變油頭，還會掉髮。圖／AI生成
高溫使頭皮出油更明顯，錯誤的洗頭方式會變油頭，還會掉髮。圖／AI生成

時序進入白露，但天氣仍相當炎熱，高溫使油脂分泌加劇，頭皮出油更明顯，除了改善飲食、生活作息，小心錯誤的洗頭方式會變油頭，還會掉髮。2025年「國人頭皮健康調查白皮書」指出，頭皮出油過多、頭皮屑增生與落髮已成為現代人最常見的三大頭皮煩惱。醫師示警，錯誤的洗頭方式，更傷害頭皮，嚴重恐致毛囊炎、落髮。

生植髮專科皮膚科醫師陳詠婷表示，頭皮問題的誘發元凶，不單是清潔不當，更與慢性壓力、作息混亂及高油鹽糖飲食習慣息息相關，這些都會破壞皮脂分泌與菌叢平衡，更可能加速馬拉色菌（Malassezia）增生，導致頭皮發炎、甚至引發落髮與雄性禿，因此應檢視正確的洗頭習慣，而不是「過水」了事。

頭皮出油過多 讓民眾最感困擾

「國人頭皮健康調查白皮書」指出，民眾最常面臨的頭皮困擾，前三名分別為頭皮出油過多（38%）、油性頭皮屑增生（22%）與落髮（9%）。陳詠婷表示，夏季高溫環境容易讓頭皮健康狀態惡化，尤以出油速度過快、頭皮屑增多與搔癢不適等症狀最為常見。

高溫會刺激皮脂腺活躍度，導致油脂分泌過度，加上汗水與皮脂混合，容易引發角質異常代謝以及惱人的頭皮屑。陳詠婷說，有些人覺得頭皮油，即使每天洗頭還是覺得油膩，其主因是「洗錯了」，包括頭髮未梳開就洗、水溫過高、使用不適合的洗髮產品、用力抓頭皮等，這些行為會讓頭皮屏障受損。

檢測頭皮狀況 避免惡化為發炎

陳詠婷臨床觀察，近5成成年人曾經歷頭皮屑困擾，現代人因生活型態改變與環境壓力影響，因頭皮屑困擾就診的人數逐年攀升，且有年輕族群增加的趨勢。頭皮問題包括生理、環境、生活習慣及疾病等因素，其中「慢性壓力」會促使腎上腺皮質素與DHEA波動，進而活化交感神經，影響皮脂分泌、免疫反應與頭皮微生物菌相間的平衡。

現代人熬夜追劇、滑手機捨不得睡，作息混亂，容易干擾腎上腺皮質素，造成荷爾蒙混亂，間接導致掉髮問題。另外，高升糖指數、高脂肪、低纖維等食物，以及加工食品，會加劇皮脂分泌與內分泌紊亂。陳詠婷建議，一旦出現頻繁搔癢、油膩、頭皮屑增多，可透過頭皮檢測了解自身頭皮狀況，避免惡化為頭皮發炎等症狀。

掉髮 高溫 頭髮 洗髮 皮膚科

延伸閱讀

變髮新突破！洪佩瑜剪掉招牌長髮20公分 神秘新人變身最驚奇黑馬

愛爾麗集團震撼結盟韓國護髮權威 Dr.Scalp

掉髮是洗髮精用錯？壓力禿會自己長回來？醫揭落髮5迷思：恐疾病警訊

三合一洗沐產品好方便？別貪圖方便毀皮膚 長期使用隱藏4危害

相關新聞

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

明後2天各地為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員林定宜表示，未來1周沒有熱帶擾動或低壓發展，但從過去氣候統...

吃起來是鹹的…小心隱藏版糖分！營養師曝這1物是地雷 香腸、濃湯也上榜

想維持健康體態，許多人馬上想到少吃糖、少攝取澱粉，避免脂肪囤積。不過，有些食物看似沒有加糖、吃起來是鹹的，實際上有精緻糖...

中元節後買氣降…本周蛋價調降2元 產地價31.5元、批發價41元

台北市蛋商公會表示，中元節後因雞蛋需求下降，今開會決議本周蛋價調降2元，產地價及批發價每台斤各降新台幣2元，產地價降為3...

公費流感疫苗10月1日開打 今年因「這原因」疾管署改採購三價疫苗

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧表示，過去採購四價流感疫...

環團批環工環委過半恐成「開發派」 學會：環工是以環境保護為優先

第2屆環評委員因環工背景占半數以上，其中多位環委於中華民國環境工程學會擔任理事長及理監事，環團昨批淪為「環境工程聯誼同樂...

健康你我他／走人生下半場 找到愉悅頻率

臨老是一個殘酷的人生過程，尤其面對現實的牽制，常常有時不我予之嘆。雖說退休不是終點，是另一個生活開始，我退休這幾年，頗能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。