健康主題館／洗頭方式錯誤 恐傷頭皮致掉髮

時序進入白露，但天氣仍相當炎熱，高溫使油脂分泌加劇，頭皮出油更明顯，除了改善飲食、生活作息，小心錯誤的洗頭方式會變油頭，還會掉髮。2025年「國人頭皮健康調查白皮書」指出，頭皮出油過多、頭皮屑增生與落髮已成為現代人最常見的三大頭皮煩惱。醫師示警，錯誤的洗頭方式，更傷害頭皮，嚴重恐致毛囊炎、落髮。

生植髮專科皮膚科醫師陳詠婷表示，頭皮問題的誘發元凶，不單是清潔不當，更與慢性壓力、作息混亂及高油鹽糖飲食習慣息息相關，這些都會破壞皮脂分泌與菌叢平衡，更可能加速馬拉色菌（Malassezia）增生，導致頭皮發炎、甚至引發落髮與雄性禿，因此應檢視正確的洗頭習慣，而不是「過水」了事。

頭皮出油過多 讓民眾最感困擾

「國人頭皮健康調查白皮書」指出，民眾最常面臨的頭皮困擾，前三名分別為頭皮出油過多（38%）、油性頭皮屑增生（22%）與落髮（9%）。陳詠婷表示，夏季高溫環境容易讓頭皮健康狀態惡化，尤以出油速度過快、頭皮屑增多與搔癢不適等症狀最為常見。

高溫會刺激皮脂腺活躍度，導致油脂分泌過度，加上汗水與皮脂混合，容易引發角質異常代謝以及惱人的頭皮屑。陳詠婷說，有些人覺得頭皮油，即使每天洗頭還是覺得油膩，其主因是「洗錯了」，包括頭髮未梳開就洗、水溫過高、使用不適合的洗髮產品、用力抓頭皮等，這些行為會讓頭皮屏障受損。

檢測頭皮狀況 避免惡化為發炎

陳詠婷臨床觀察，近5成成年人曾經歷頭皮屑困擾，現代人因生活型態改變與環境壓力影響，因頭皮屑困擾就診的人數逐年攀升，且有年輕族群增加的趨勢。頭皮問題包括生理、環境、生活習慣及疾病等因素，其中「慢性壓力」會促使腎上腺皮質素與DHEA波動，進而活化交感神經，影響皮脂分泌、免疫反應與頭皮微生物菌相間的平衡。

現代人熬夜追劇、滑手機捨不得睡，作息混亂，容易干擾腎上腺皮質素，造成荷爾蒙混亂，間接導致掉髮問題。另外，高升糖指數、高脂肪、低纖維等食物，以及加工食品，會加劇皮脂分泌與內分泌紊亂。陳詠婷建議，一旦出現頻繁搔癢、油膩、頭皮屑增多，可透過頭皮檢測了解自身頭皮狀況，避免惡化為頭皮發炎等症狀。

商品推薦