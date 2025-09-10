快訊

不斷更新／iPhone Air薄到剩5.5mm、4色爭豔、用A19 Pro晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

布袋港風機案引反彈 台電喊停

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

台電公司九年多前推動陸上風力發電第五期計畫，選址彰化彰濱工業區、嘉義縣布袋港等建置風力機組，布袋港部分已通過環評、順利招標，地方卻持續反彈，台電再生能源處近期與得標廠商終止合約。風電喊停消息傳出，在地里長直呼鬆了一口氣。

台電再生能源處原規畫在布袋港北側堤防防風林設四座風力發電機，當時環評委員認為基地位於朴子溪河口濕地與好美寮濕地間，屬國家級濕地範圍，風機運轉產生的渦流可能危害候鳥遷徙，要求台電補充調查報告，補件後獲得環評通過。

不過居民質疑設置規模不符成本效益，也憂心低頻噪音影響健康、甚至衝擊漁業生計及生態環境，即便台電曾安排居民前往彰化參觀風機運作，試圖釋疑，仍未能化解反對聲浪，導致全案計畫進展緩慢。

台電輸供電事業部南區施工處近期證實，承辦的再生能源處因居民抗爭，已與得標廠商終止合約。消息傳出後，布袋鎮長蔡瑋傑表示，他不反對再生能源發展，但設置風機前須與地方充分溝通，當地布袋岑海里長翁億穎得知，直言「終於鬆了一口氣」。

風電 布袋商港

延伸閱讀

興達電廠新機組天然氣洩漏爆炸 台電反駁下午就外洩「明天供電無虞」

高雄興達電廠驚爆火光竄天！台電：天然氣洩漏起火 人員均安

影／債多不愁！ 中油台電捐助苗栗學童快樂早餐 強調虧損嚴重也會持續

風災後嘉縣仍有3400盞路燈待修 縣府：持續搶修

相關新聞

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

明後2天各地為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員林定宜表示，未來1周沒有熱帶擾動或低壓發展，但從過去氣候統...

吃起來是鹹的…小心隱藏版糖分！營養師曝這1物是地雷 香腸、濃湯也上榜

想維持健康體態，許多人馬上想到少吃糖、少攝取澱粉，避免脂肪囤積。不過，有些食物看似沒有加糖、吃起來是鹹的，實際上有精緻糖...

中元節後買氣降…本周蛋價調降2元 產地價31.5元、批發價41元

台北市蛋商公會表示，中元節後因雞蛋需求下降，今開會決議本周蛋價調降2元，產地價及批發價每台斤各降新台幣2元，產地價降為3...

公費流感疫苗10月1日開打 今年因「這原因」疾管署改採購三價疫苗

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧表示，過去採購四價流感疫...

環團批環工環委過半恐成「開發派」 學會：環工是以環境保護為優先

第2屆環評委員因環工背景占半數以上，其中多位環委於中華民國環境工程學會擔任理事長及理監事，環團昨批淪為「環境工程聯誼同樂...

健康你我他／走人生下半場 找到愉悅頻率

臨老是一個殘酷的人生過程，尤其面對現實的牽制，常常有時不我予之嘆。雖說退休不是終點，是另一個生活開始，我退休這幾年，頗能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。