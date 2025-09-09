愛情城市 台北熱鬧上演

體驗創作品牌驚喜製造推出的全新作品「愛情城市 Love and the City」目前正於台北市信義區Belle's in Taipei熱鬧演出中，以愛與情感的多重樣貌為核心，帶領參與者走入一場熱鬧的百人派對，親身感受七位角色之間的愛恨糾葛，在流動與拉扯之間，體會愛的複雜與矛盾。

在一二○分鐘的「愛情城市」中，參與者們將穿梭於派對的各個角落，與七位角色相遇、與故事交錯，並在三杯微醺調飲的催化下，開啟自由邂逅。

「愛情城市」各場次票券目前熱賣中，購票請洽愛情城市官網。

提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

