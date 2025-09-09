聽新聞
0:00 / 0:00
愛情城市 台北熱鬧上演
體驗創作品牌驚喜製造推出的全新作品「愛情城市 Love and the City」目前正於台北市信義區Belle's in Taipei熱鬧演出中，以愛與情感的多重樣貌為核心，帶領參與者走入一場熱鬧的百人派對，親身感受七位角色之間的愛恨糾葛，在流動與拉扯之間，體會愛的複雜與矛盾。
在一二○分鐘的「愛情城市」中，參與者們將穿梭於派對的各個角落，與七位角色相遇、與故事交錯，並在三杯微醺調飲的催化下，開啟自由邂逅。
「愛情城市」各場次票券目前熱賣中，購票請洽愛情城市官網。
提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言