快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

聽新聞
0:00 / 0:00

立百病毒 不排除列法定傳染病

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於二○一八年起將其列為重點監視疾病，整體評估感染風險低，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除將立百病毒考慮列為法定傳染病。

「立百病毒感染症」係由立百病毒引起，由果蝠、豬等動物傳人，也可能經受汙染食物或體液傳染人類，致死率高達百分之四十至百分之七十五。羅一鈞表示，世界衛生組織（ＷＨＯ）於二○一八年將「立百病毒感染症」列為可能會引發國際公共衛生事件的疾病，當時國內也著手進行風險評估。

疾管署發言人曾淑慧表示，人類遭感染途徑主要是接觸生病動物，食用到受感染蝙蝠尿液或唾液汙染的水果或椰棗、樹汁等，也可能導致感染。初期類似症狀流感，嚴重個案可導致腦炎及抽搐，且康復後仍有後遺症，如抽搐或人格改變。

南韓將立百病毒列為第一級傳染病，所有從印度和孟加拉入境的韓國人士，均須完成健康申報。對此，羅一鈞表示，南韓人民近期與南亞交流密切，因此在發現一起案例後，「預先」將立百病毒列為第一級法定傳染病。疾管署將嚴密觀察國際立百病毒疫情發展，如出現明顯變化，不排除將立百病毒列為法定傳染病。

延伸閱讀

國民女婿羅一鈞任疾管署長「規畫防疫新血至非洲」 笑談老爸幫做這一件事

羅一鈞接任疾管署長 規劃派防疫醫師赴非洲考察

10月揮別新冠全民接種時代 羅一鈞：9月底前還有200萬劑可免費打

影／接疾管署長 羅一鈞：秉持「人才為防疫根本」信念

相關新聞

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

明後2天各地為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員林定宜表示，未來1周沒有熱帶擾動或低壓發展，但從過去氣候統...

吃起來是鹹的…小心隱藏版糖分！營養師曝這1物是地雷 香腸、濃湯也上榜

想維持健康體態，許多人馬上想到少吃糖、少攝取澱粉，避免脂肪囤積。不過，有些食物看似沒有加糖、吃起來是鹹的，實際上有精緻糖...

中元節後買氣降…本周蛋價調降2元 產地價31.5元、批發價41元

台北市蛋商公會表示，中元節後因雞蛋需求下降，今開會決議本周蛋價調降2元，產地價及批發價每台斤各降新台幣2元，產地價降為3...

公費流感疫苗10月1日開打 今年因「這原因」疾管署改採購三價疫苗

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧表示，過去採購四價流感疫...

環團批環工環委過半恐成「開發派」 學會：環工是以環境保護為優先

第2屆環評委員因環工背景占半數以上，其中多位環委於中華民國環境工程學會擔任理事長及理監事，環團昨批淪為「環境工程聯誼同樂...

墾丁南灣海水混濁 核三廠光電工程被指禍首

核三退場後，正在進行光電工程，傳出恐釀墾丁南灣海域嚴重生態危機，海水混濁，且有大量泥沙覆蓋珊瑚。國民黨立委蘇清泉昨天說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。