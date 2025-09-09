聽新聞
立百病毒 不排除列法定傳染病
南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於二○一八年起將其列為重點監視疾病，整體評估感染風險低，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除將立百病毒考慮列為法定傳染病。
「立百病毒感染症」係由立百病毒引起，由果蝠、豬等動物傳人，也可能經受汙染食物或體液傳染人類，致死率高達百分之四十至百分之七十五。羅一鈞表示，世界衛生組織（ＷＨＯ）於二○一八年將「立百病毒感染症」列為可能會引發國際公共衛生事件的疾病，當時國內也著手進行風險評估。
疾管署發言人曾淑慧表示，人類遭感染途徑主要是接觸生病動物，食用到受感染蝙蝠尿液或唾液汙染的水果或椰棗、樹汁等，也可能導致感染。初期類似症狀流感，嚴重個案可導致腦炎及抽搐，且康復後仍有後遺症，如抽搐或人格改變。
南韓將立百病毒列為第一級傳染病，所有從印度和孟加拉入境的韓國人士，均須完成健康申報。對此，羅一鈞表示，南韓人民近期與南亞交流密切，因此在發現一起案例後，「預先」將立百病毒列為第一級法定傳染病。疾管署將嚴密觀察國際立百病毒疫情發展，如出現明顯變化，不排除將立百病毒列為法定傳染病。
