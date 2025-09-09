聽新聞
漫遊府城 探索京都風情
有行旅「在台南 過京都生活」，邀請旅人以細膩眼光探索府城風華。走讀日治時期知事官邸，細賞陶藝展品的紋理，並品味致敬京都風格的「皇太子宴」。
探遊日本藤本壯介建築團隊操刀設計的南埕衖事，感受巷弄中交織的當代設計與老城氛圍。走訪五條港「黃家咕咾石古厝」，見證古宅與現代美學的交會。於林百貨親手製作口金包，編織專屬紋樣故事。旅宿綉溪安平飯店，在「一房一景」的藝術展演氛圍裡沉浸府城靜謐；美食饗宴還有展現台南風味的預約制無菜單料理「筑馨居」。
有行旅「在台南 過京都生活」三天兩夜旅程，十一月十九日至十一月廿一日。報名請洽02-8643-3543、8643-3926，或瀏覽有行旅官網
