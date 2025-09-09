高雄舊鐵橋濕地 永豐餘啟動首例濕地碳匯

永豐餘昨宣布啟動台灣首例人工濕地草澤碳匯提升計畫，與中華紙漿、高雄市政府及經濟部水利署簽署「大樹人工重要濕地（舊鐵橋濕地）碳匯調查合作備忘錄」，建立本土方法學，為台灣自然碳匯淨零轉型盡心力。

永豐餘指出，這項研究為期兩年半，委託中山大學海洋環境及工程學系助理教授林巧雯，與台東大學生命科學系副教授呂佩倫組成研究團隊，並邀請台灣藍碳教父、中興大學終身特聘教授林幸助擔任協同主持人，連續進行十個季度的調查。

永豐餘表示，前五季的任務為建立碳匯基線，執行環境因子監測，包括氣體通量量測、水質量測、土壤有機碳量測，以及草澤植物生物量量測，了解溫室氣體排出量與吸收量，量化碳匯能力。以此數據為基線，在專家指導下，於明年春季種植符合生態環境且具固碳優勢的水生草澤植物，再進行五個季度的相同監測，比較分析碳匯變化，預計二○二七年提出台灣第一個淡水草澤濕地減量方法學，提供各界作為濕地增匯與管理維護的參考依據。

舊鐵橋濕地的前身為荒蕪高灘地，經由產官學通力合作，二○○五年成為鐵橋美景、綠意景觀、生態保育與環教功能兼具的場域。其中，永豐餘中華紙漿久堂廠支撐濕地九成的水源，並與高雄市野鳥學會共同認養，定期舉辦志工活動同時投入經費復育指標生物，永豐餘學院院長何壽川因此在去年獲國際濕地科學家學會頒發「濕地卓越貢獻獎」。

據統計，舊鐵橋濕地已觀察到鳥類一五○種、昆蟲一五五種、植物二四五種，讓人振奮的是，保育類凌波仙子—水雉在此擁有穩定族群。

