總統拋「1孩聘外傭」勞團：違背公托政策理念

賴清德總統日前拋出「家有一孩可聘外傭」構想，然而爭議卻是愈演愈烈，不僅家長團體質疑，勞團、婦團昨也繼續開轟。勞陣強調，若貿然放寬家庭幫傭，不僅與公托政策背道而馳，也將衝擊國內照顧人員就業機會，削弱「零到六歲國家一起養」政策目標。

根據現行規定，只有家有三名未滿六歲孩，或有四名以上未滿十二歲子女，且其中兩名未滿六歲的家庭，或依據家中幼童、老人年齡累積達評點制十六點，有資格申請外籍家庭幫傭。因條件嚴苛，外籍幫傭人數長期約兩千人，勞動部前年一度鬆口將與衛福部研議放寬，因反彈聲浪大，最後無下文。

婦女新知表示，東亞國家皆面臨高齡化、缺工問題，各國都在搶跨國勞動力，未來競爭只會更激烈，賴總統此時卻將「聘到移工讓女性能出去工作」的壓力放在個別家庭身上，由台灣家庭開出勞動條件，去跟各國產業搶工，對國人也十分不公平。

婦女新知表示，支持女性就業有非常多政策選項，賴總統卻選了一個最糟的，該政策除無視移工人權，恐怕也僅嘉惠少數富貴人家，凸顯社會不平等，更將與各國產業搶工的壓力推給個別家庭承擔，迫使台灣社會在富與不富、本籍與外籍的區別上持續分裂。

勞陣表示，即便放寬資格，但聘一名外籍幫傭，每個月須繳交五千元的就業安定費，還要提供住宿空間等，對於一般勞工家庭無疑也是挑戰，實際受惠的仍是高收入階層。持續促進公托、推動彈性育嬰假，建立起公共支持體系，才能讓女性從傳統家務角色解脫。

商品推薦