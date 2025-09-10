聽新聞
0:00 / 0:00
高雄濫墾爭議／美濃也被挖6公頃天坑 陳其邁：嚴查
高雄農地與山林頻遭砍光綠樹、盜採砂石、回填廢棄物，美濃更被挖出六公頃大、廿公尺深，宛如大峽谷般的天坑，藍綠議員皆批市府監督失職，市長陳其邁號稱高雄是宜居城市，濫墾盜採卻全在高雄。陳其邁表示，已與檢方聯合稽查，絕對嚴查嚴辦，絕不寬貸。
美濃農地盜採砂石案連環爆，高市府經濟發展局統計，今年度警察局通報或一九九九市民檢舉美濃農地盜採案共六處。陳其邁說，農地被超挖土方販售，市府會要求地主限期履行責任，否則市府會代為履行，並且拍賣土地。
不只美濃農地迭遭破壞，大樹區繼違法濫墾山林設和山光電場後，又爆山林遭濫墾掩埋廢棄物事件，民進黨市議員邱俊憲認為，高雄山區幅員遼闊且偏僻，一再被大規模違法濫墾，暴露平時稽核及要求復原不夠落實，市府應加強執法。
「市府不能放任不法廠商欺壓百姓賺黑心錢」，國民黨市議員吳利成說，既然市府早已開罰，為何無法遏止違法亂象？顯然公權力無法伸張，營建廢棄物四處亂倒，他主張釋出廢棄物及土方廠商應負連帶責任，數十萬罰鍰不痛不癢，不肖商人根本不怕。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言