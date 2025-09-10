快訊

不斷更新／iPhone Air薄到剩5.5mm、4色爭豔、用A19 Pro晶片

高雄濫墾爭議／大樹又爆山頭挖禿 偷倒廢棄物

聯合報／ 記者徐白櫻巫鴻瑋郭韋綺劉學聖／高雄報導
高雄大樹山區又見山林「光頭」濫墾，從空拍畫面鳥瞰，可見砂石堆中夾雜木頭與鐵片等營建廢棄物。記者劉學聖／攝影
高雄大樹山區又見山林「光頭」濫墾，從空拍畫面鳥瞰，可見砂石堆中夾雜木頭與鐵片等營建廢棄物。記者劉學聖／攝影

高雄大樹再爆山林慘遭濫墾「剃光頭」，繼光電場爭議後，國三大樹區「統嶺」有大片山頭光禿禿，本報接獲檢舉，這裡每天有近兩百車次的砂石車進出，運來不明回填物，懷疑是事業廢棄物；沿路除架監視器監控、專人看管，還派「小蜜蜂」巡迴盯哨，戒備森嚴。

居民表示，這裡常有砂石車出入，車斗都覆蓋黑網，里民都不知道載運內容物和在做什麼工程，沿路全是監視器，大家都不敢靠近。有居民說，之前已向相關單位檢舉，環保局說是合法堆置場，但現場疑挖卅公尺深、面積約一萬八千平方公尺。從昨天空拍畫面鳥瞰，可見砂石堆中夾雜木頭與塑膠、鐵片等營建廢棄物。

由於民眾檢舉後情況未變，懷疑有人護航。高雄市府回應，此案是二○一九年遭傾倒汙泥舊案，曾裁罰廿萬元，追蹤到清理完成而結案；目前查獲現場違法開挖、堆置土方，是新的違法行為，已會同檢方另案偵辦。

舊案由橋頭地檢署在二○二○年偵辦，查出張姓男子掌控的元禎環保公司及國寶礦業開發公司，指示李姓廠長將汙泥混入混凝土中，賣給不知情買家施做擋土牆，另要求陳姓員工承租此處，由金姓員工駕挖土機開挖多個深達六公尺的坑洞，再把汙泥回填進洞。

高市環保局昨表示，二○二三年十二月已清理完成汙泥廢棄物，但今年六月十九日聯合稽查，發現仍堆置土方。水利局表示，大樹統嶺這塊私人土地五、六前年因違規堆置土方，違反水土保持法，裁罰兩次共廿萬元；近日再發生違法堆置，將再裁罰土地所有人，並限期改正，如涉及刑事責任將移送究辦。

居民怒嗆高市府作為消極，因未勤於監督，導致不法人士又有機可乘，質疑既是控管的舊案，為何多年後仍未恢復原狀？近來又不斷運來不明回填物，若無不法，為何要大陣仗雇工看守、嚴密監控？大樹是水源保護區，回填物是否危害水源，很多疑點難讓人安心。

高市府環保局表示，統嶺堆置場清完汙泥後，列為非法棄置場址管制，要求提出探測報告，沒問題才能解除列管，但張姓業主迄未提出報告。

濫墾 砂石 廢棄物 高雄市 環保局

