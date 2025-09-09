快訊

學者：NDC 3.0草案應承諾調升碳費

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

我國二○三五年國家自定貢獻（ＮＤＣ3.0）草案重點包含碳定價與能源轉型。不過環保團體認為，過低的碳費費率難讓產業有效減碳，再生能源主力的太陽光電也已失民心；學者則建議二○三五年碳費應達到每公噸四五七六元，草案應對二○三五年的碳定價做出更具體的調升承諾。

我國今年啟動碳費徵收，每公噸三○○元，搭配優惠費率，鼓勵實質減量；能源轉型部分，自二○一六年起以展綠、增氣、減煤、非核為方向推動能源轉型政策，主要由風力發電、太陽光電貢獻具體去碳化成果。

環境權保障基金會研究員湯琳翔認為，目前的碳費費率，再加上優惠費率、免徵額度、高碳洩漏風險等，七折八扣下來，加速淨零轉型的推力相當有限。根據綠色金融體系網絡評估，要達成二○五○淨零排放，二○三五年的碳價須達到每噸約新台幣九千元；中研院學者如王寶貫、蕭代基等也建議，二○三五年的碳定價應達到每噸四五六七元，二○三五年的碳定價應做出更具體的調升承諾。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，ＮＤＣ3.0規畫至二○三○年，要達成再生能源裝置容量較二○一九年實際容量大幅成長達六倍以上的目標，但近期光電板被颱風吹壞，風機也有噪音、炫影等不良影響，再生能源要再大幅增長恐不容樂觀。

台灣環境規畫協會秘書長陳郁屏指出，太陽光電已失去民心，政府設二○三五年太陽光電目標量三五點○二ＧＷ，規畫未來五年內新增十ＧＷ地面光電，但經濟部尚未提出任何具體規畫。

環境部表示，碳定價在國際上是有效的減量工具，碳費費率審議會也建議費率逐年調升，將規畫排放交易與總量管制的雙軌方式進行。

經濟部能源署則說，再生能源增加六倍的目標具相當挑戰性，過去著重風電與光電，但也需要更多綠能的加入，如地熱、小水力發電、科技儲能等在未來也會推動。

