今彩539第114219期頭獎 1注中獎

中央社／ 台北9日電

今彩539第114219期開獎，中獎號碼23、26、20、08、25；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。

貳獎199注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼821，壹獎110注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼3820，壹獎7注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

今彩539

