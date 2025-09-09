引領環境治理新方向 氣候調適國際論壇對接國際

環境部國家環境研究院9日至10日辦理「邁向未來：氣候變遷調適與環境治理國際論壇暨座談會」，並與韓國氣候變遷中心（Korea Climate Change Center）簽署合作備忘錄。論壇邀集國內中央政府部門、國際與國內學術研究代表，共同發表政策推動與研究成果，並展望未來合作方向。

為強化氣候變遷調適與永續發展的科學研究、政策制定及教育推廣，國環院藉由論壇強化與國際友人的交流合作，提升資訊交流與研究量能。與韓國氣候變遷中心透過合作備忘錄，未來將針對氣候教育與公共參與、氣候政策研究與策略發展、氣候調適與減緩專案、能力建構與知識共享等面向深化合作。國環院表示，這不僅有助於氣候主題之國際外交，也將提升氣候變遷教育、政策研究與知識交流的能量。

環境部部長彭啓明表示，面對日益嚴峻的極端氣候，環境部特別在高溫調適行動展現具體作為，包括透過「涼適地圖（Cool map）」進行城市熱島效應調查與分析，協助地方政府規劃降溫綠基礎建設與韌性社區，並推動跨部會合作，減緩高溫對健康及社會的衝擊。此外，論壇中亦特別強調天氣預報功能與跨域合作之災防支援、能源挑戰與韌性以及在地落實與調適行動等議題，展現臺灣在氣候變遷調適上的全方位努力。

自環境部成立以來，以氣候變遷調適、環境治理、資源循環為重點政策，國環院積極推動科學研究協作與跨部會合作，成果包括：國家氣候變遷資料整合及資訊服務平台建置、廢聚酯回收升級技術、現地污染溯源技術、新興污染物鑑識與毒物研究等。

國環院表示，期待透過本次論壇的對話與合作，持續在氣候變遷調適、環境治理與資源循環三大面向上攜手共進，並以實際行動回應全球氣候挑戰。論壇邀請歐盟、日本、韓國及國內領域資深學者共同交流研討，並有環境部氣候變遷署、環境部資源循環署、環境部化學物質管理署、國家科學及技術委員會、經濟部水利署、內政部國土管理署、交通部中央氣象署、中央研究院、工業技術研究院、臺灣大學、中原大學、中央大學、各地方環境保護局及其他專家等共襄盛舉，會中共安排22個講題、20個成果海報展示。

