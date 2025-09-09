快訊

高雄興達電廠驚爆火光竄天！台電：天然氣洩漏起火 人員均安

獨／房貸族再傳佳音 台銀將把最高成數門檻所得收支比降為180%

現場畫面曝光！高雄興達火力發電廠驚傳爆炸 傷亡人數尚不明

衛福部續推重點公費醫師計畫 石崇良說明關鍵原因

中央社／ 台北9日電
衛福部長石崇良。聯合報記者陳正興／攝影
衛福部長石崇良。聯合報記者陳正興／攝影

為解決偏鄉醫療困境，衛福部推重點科別培育公費醫師制度計畫，原本今年到期，如今確定續辦。衛福部長石崇良今天說明關鍵原因，除偏鄉需求，並因應跨領域專業人力需求興起。

台灣城鄉差距大，醫療資源嚴重分配不均，衛福部於民國105年重啟「重點科別培育公費醫師制度計畫」，盼挹注偏遠地區及重點科別醫師人力的不足，第2期將於114學年度到期。

教育部今天表示，將依衛福部115學年度「重點科別培育公費醫師制度計畫」配合辦理，衛福部規劃9校醫學公費生名額，其中包含3校學士後醫學系，各獲配30名公費生名額。

衛福部長石崇良傍晚向媒體說明續辦原因，從過去經驗發現，公費生的成效、貢獻非常大，偏遠地區的部立醫院約6成醫師是公費生，例如金門醫院有93%為公費生，澎湖醫院公費生占70%，換言之若沒有公費生投入偏鄉服務，離島偏鄉恐怕會有嚴重的醫師荒。

石崇良表示，隨著科技發展，醫療產業對於跨領域人才的需求提升，學士後醫學系公費生的本意就是希望借重有志於服務醫療領域者的第二專長，協助醫療發展，培育時間也相對較短，未來有助於擴大因應「醫師科學家」需求，對國家未來醫療生技產業發展作出貢獻。

115學年度續辦的「重點科別培育公費醫師制度計畫」中，計有9校醫學公費生招生，包括台大、陽明交大、成大、慈濟、輔大、義守、清大、中興、中山，其中清大、中山及中興3校學士後醫學系獲配各30個公費生名額，而北醫大、高醫大、長庚大學等3校則不再招收公費生。

石崇良強調，新一期計畫為期10年，最重要的是善待公費生，而不是讓學生覺得自己簽下賣身契，即使在偏鄉服務，也要能夠作為可長可久的職涯發展選擇，會搭配醫學中心支援計畫進行，不讓公費醫師在偏鄉孤軍奮戰；近年來公費醫師在服務期滿後，持續留在偏鄉服務的人數也有增加趨勢。

對於現行1300名一般醫學生招生總量上限，石崇良說，衛福部考量醫學系畢業生的服務範圍不再只限於臨床，更可能擴展至新興科技、新藥研發的醫師科學家需求，將委託國衛院針對新興醫療型態、科技發展下所需的醫學系員額進行研究與評估，另外預計於116年進行整體醫療員額評估。

醫師 偏鄉 石崇良 醫學中心

延伸閱讀

全民健保新掌門！新任健保署長陳亮妤接棒 醫界寄予五大期待

國民女婿羅一鈞任疾管署長「規畫防疫新血至非洲」 笑談老爸幫做這一件事

羅一鈞接任疾管署長 規劃派防疫醫師赴非洲考察

影／江祖平爆遭下藥性侵 石崇良：若涉用管制藥品將嚴查嚴處

相關新聞

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

明後2天各地為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員林定宜表示，未來1周沒有熱帶擾動或低壓發展，但從過去氣候統...

吃起來是鹹的…小心隱藏版糖分！營養師曝這1物是地雷 香腸、濃湯也上榜

想維持健康體態，許多人馬上想到少吃糖、少攝取澱粉，避免脂肪囤積。不過，有些食物看似沒有加糖、吃起來是鹹的，實際上有精緻糖...

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行審慎判斷

近期一位中醫師，在社群平台發布短影音，稱「懷孕或備孕時不能吃麵」，否則恐導致孩童心跳停止。此言論一出，引發婦產科醫師撻伐...

幼童看電視吃餅乾誤吞異物 X光照出「奧特曼」網友歪樓呼可愛

超人系列影片中的「奧特曼」（鹹蛋超人）出現在宜蘭一名7歲幼童的腸胃道。該幼童日前邊看電視、吃餅乾，把吊飾吃進肚子裡，家裡...

現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹...

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。