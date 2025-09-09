運動夢搬上舞台！棒球音樂劇20日開轟 製作人：劇場製作是一場堅持耐力賽

快訊

中央社／ 台北9日電

棒球音樂劇「轟吧！全壘打」將棒球運動夢想搬上舞台，20日將於台北城市舞台登場，今天舉行宣告記者會。

包括甫獲威廉波特少棒賽冠軍的東園國小少棒隊球員、前中信兄弟隊球員周思齊出席。

製作人林奕君致詞表示，自己從小是練田徑的，跑過無數圈操場、無數次跌倒與獨自練習的大量時間，運動跟體育的經驗讓自己在創業的路上能堅持到底，即使辛苦也不曾想過要放棄，「劇場製作不只是浪漫，而是一場堅持的耐力賽」。

林奕君表示，棒球是台灣的國球，舞台是藝術的戰場。「轟吧！全壘打」把球場搬上舞台，是一種夢想與團隊的宣言。希望每個孩子都能在劇場裡，感受到和在球場上一樣的熱血與榮耀。

周思齊受訪時提到，棒球跟音樂劇的結合真的非常特別，演員的聲音表演跟整體動作很讓人印象深刻，「棒球跟音樂劇一樣，需要投入大量時間才會有精彩表現」。

「轟吧！全壘打」描述數據派教練安娜接下從未勝場的隊伍，與堅持信念的熱血教練禹哲聯手，面對的卻是不合群的打者南松、動不動就逃避的王牌賢宇、以及一票有點吵又不太配合的隊友們。

「轟吧！全壘打」由AM創意製作、改編自韓國同名音樂劇，故事描述一群從挫敗中成長的孩子組成「海鷗少棒隊」，從連敗到進軍全國大賽的熱血之路。

音樂劇20、21日兩天在台北城市舞台演出。

