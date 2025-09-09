黃晴雯接百協理事長推兩大功能小組 建立政策對話管道、應對人才缺口

中華民國百貨零售企業協會（簡稱百協）由遠東SOGO百貨董事長黃晴雯上任新任理事長，針對百貨零售業面臨碳費與人力短缺的挑戰，黃晴雯提出百協的新倡議與功能轉型，將新成立「產業發展小組」、「產業培力小組」兩大功能小組，分別針對產業發展議題與政府政策溝通、解決百貨業人力缺口的人才養成進行產學合作。

黃晴雯進一步指出，「產業發展小組」目的在應對百貨零售業發展面臨的議題，或預測即將帶來變革的影響，彼此進行互動與交流。像是政府的碳定價、碳費徵收政策即將上路，小組將盤點同業的應對情況、整合經驗，建立與主管機關(經濟部、環境部)的對話管道，讓政策能夠更有效的執行。

少子化加上人力短缺問題，黃晴雯表示，人力的流失，就是人力成本的堆疊。「產業培力小組」是為了解決百貨零售業人才缺口問題，將徵才管道向前延伸至校園，透過產學合作與建立百貨零售學程，讓學生在學期間有機會到百貨零售業實習，提前了解產業並準備職能，提高畢業後的就業意願與技術性。並與大專院校合作建立一套完整的百貨零售學程，就學階段接受系統性的知識與訓練，畢業後能直接與就業對接。

主計處預估全年經濟成長率可達4.45%，黃晴雯說，成長動能主要來自AI與新興科技應用需求強勁帶動出口，但今年整體消費市場是不好的，每年景氣環境與條件都不一樣，但百貨本身體質要建立好，百貨業必須持續創新經營，吸引並黏著消費者。百貨業即將進入周年慶全年最重要的一環，加上立院三讀通過普發一萬元，發放時間點可能正逢百貨周年慶季節，對百貨來說是非常重要的大補丸。

商品推薦