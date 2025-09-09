黃晴雯接百協理事長推兩大功能小組 建立政策對話管道、應對人才缺口

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
中華民國百貨零售企業協會理事長黃晴雯提出百協的新倡議與功能轉型，將新成立「產業發展小組」、「產業培力小組」兩大功能小組。圖／遠東SOGO提供
中華民國百貨零售企業協會（簡稱百協）由遠東SOGO百貨董事長黃晴雯上任新任理事長，針對百貨零售業面臨碳費人力短缺的挑戰，黃晴雯提出百協的新倡議與功能轉型，將新成立「產業發展小組」、「產業培力小組」兩大功能小組，分別針對產業發展議題與政府政策溝通、解決百貨業人力缺口的人才養成進行產學合作。

黃晴雯進一步指出，「產業發展小組」目的在應對百貨零售業發展面臨的議題，或預測即將帶來變革的影響，彼此進行互動與交流。像是政府的碳定價、碳費徵收政策即將上路，小組將盤點同業的應對情況、整合經驗，建立與主管機關(經濟部、環境部)的對話管道，讓政策能夠更有效的執行。

少子化加上人力短缺問題，黃晴雯表示，人力的流失，就是人力成本的堆疊。「產業培力小組」是為了解決百貨零售業人才缺口問題，將徵才管道向前延伸至校園，透過產學合作與建立百貨零售學程，讓學生在學期間有機會到百貨零售業實習，提前了解產業並準備職能，提高畢業後的就業意願與技術性。並與大專院校合作建立一套完整的百貨零售學程，就學階段接受系統性的知識與訓練，畢業後能直接與就業對接。

主計處預估全年經濟成長率可達4.45%，黃晴雯說，成長動能主要來自AI與新興科技應用需求強勁帶動出口，但今年整體消費市場是不好的，每年景氣環境與條件都不一樣，但百貨本身體質要建立好，百貨業必須持續創新經營，吸引並黏著消費者。百貨業即將進入周年慶全年最重要的一環，加上立院三讀通過普發一萬元，發放時間點可能正逢百貨周年慶季節，對百貨來說是非常重要的大補丸。

