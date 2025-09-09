快訊

下班回家要小心！對流發展旺盛 中南部5縣市大雨特報

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
大雨特報示意圖。圖／AI生成

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(9)日苗栗、南投、彰化、雲林地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象署也針對苗栗縣、嘉義縣、彰化縣、南投縣、雲林縣等5縣市發布大雨特報。

氣象署針對苗栗縣、嘉義縣、彰化縣、南投縣、雲林縣等5縣市發布大雨特報。

