明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

明後2天各地為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員林定宜表示，未來1周沒有熱帶擾動或低壓發展，但從過去氣候統計值來看，首波鋒面擬在9月中下旬，預估下周三、下周四出現，若環境風場轉為東北風，溫度將明顯下降。

林定宜說，未來1周沒有熱帶擾動或低壓發展，所以沒有颱風也無鋒面，天氣沒有太大的變化，但從過去的氣候統計值來看，今年首波鋒面可能會在9月中下旬，預估下周三、下周四出現，屆時環境風場若轉為東北風，溫度還可能明顯下降。

針對未來1周天氣，林定宜指出，明、後2天（10、11日）各地多雲到晴，午後西半部、其他山區有局部短暫雷陣雨；周五至周日（12至14日）降雨範圍縮小，各地多雲到行，午後僅大台北、南部及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周一、下周二（15、16日）降雨範圍與周五至周日類似，但環境風場轉為東南風，東南部、恆春半島不定時有短暫陣雨。

溫度部分，林定宜表示，明天各地高溫普遍落在32至34度，大台北、台南、高雄、屏東局部地區高溫上看36度，周四之後沒有下雨時感受炎熱，西半部高溫約33至35度，東部31至33度。

另外，林定宜提醒，年度大潮持續至週四（11日），彰化至嘉義、花蓮沿海漲潮期間水位較高，請留意海水倒灌可能，沿海地區也要注意排水不易導致積淹水可能。

