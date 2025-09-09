2025南國漫讀節9至10月講座報名開跑 橫跨多樣化領域講者齊聚

2025南國漫讀節已經正式開跑，將走入屏東各地的圖書館、獨立書店，邀請不同的講者，帶來各種不同類型的講題，呼應本屆主題為「跟著○△～去旅行」，以不同圖形符號象徵屏東的人文、山巒及海景，更代表思想的多元性。

10月講座已經開放報名，10月18日在屏東總圖3樓大階梯，13點作家楊富閔以「花甲男孩的南國漫遊」分享自己一路以來的創作歷程；15點由圖文創作者乙乙分享「把每一天的生活畫成每一幀故事，乙乙的幽默暖心圖文之路」，具有超高人氣的乙乙，將與大家講述自己一路以來的創作歷程。

10月19日在屏東總圖3樓大階梯，11點邀請作家陳彥宇分享「山是目的地，也是旅程：當登山成為一種旅行風格」，從自身登山經歷從頭說起；13點在5樓演講廳，樂評人焦元溥以「創造低成本的高品質旅行」為題，分享自己的低成本但高品質的旅行經驗。

10月25日在咖必冊店由羅怡君（左起）、陳怡婷舉辦講座；10月26日在永勝5號則是劉哲瑜（藍白拖）、李屏瑤的講座。圖／各講者提供

10月25日在屏東咖必冊店，13點作家羅怡君分享「閱讀力開發：如何培養孩子的閱讀習慣」，親子間可以透過閱讀建立溝通的新模式；14點30分營養師陳怡婷以「健康飲食攻略：讓營養與美味同行」，分享該如何在忙碌生活中吃出健康。

10月26日在屏東永勝5號，13點作家劉哲瑜（藍白拖）分享「屏東的青春旅行：背包客的冒險與發現」，各種屏東秘境直得發現；14點30分作家李屏瑤以「違章女生的仙女三重奏」為題，暢談創作契機與核心概念，並談談如何透過舞台，呈現一段獨特且深刻的女系家族敘事。

9月講座還有名額可以報名，9月13日於鹽埔圖書館，14點為作家利格拉樂·阿女烏分享「女族記事：原住民女性的生命書寫」，15點30分音樂創作者顏志文，將以「簷下的樂音：用音樂書寫屏東客庄」為題分享創作歷程。

9月13日在鹽埔圖書館由利格拉樂·阿女烏（左起）、顏志文舉辦講座；9月14日在東港王船館則是郭銘哲、林小杯的講座。圖／各講者提供

9月14日在東港王船館，14點由飲食作家郭銘哲分享「從家鄉到故鄉：漫談極具特殊地域性的風土與飲食小吃」；15點30分插畫家林小杯，以「有一隻狗，在故事裡陪著我：親子故事創作時光」為題，從繪本出發講述親子故事與相處間的各種情感面。9月27日在萬丹圖書館，14點YouTuber史考特將帶來「從小扎根，看見台灣種的日常與自然共感」講座；16點作家周芬伶以「散文的歧路花園」為題，講述自己多年來的創作歷程。

9月28日來到艸魚禾堂，13點由作家羅沁穎分享「文化底蘊＆深根創新：從日本經驗來看國旅雪崩後如何突破」；14點30分作家劉容襄將暢談「數位教養新思維：讓孩子健康使用科技」親子議題。

9月27日在萬丹圖書館由史考特（左起）、周芬伶舉辦講座；9月28日在艸魚禾堂則是羅沁穎、劉容襄的講座。圖／各講者提供

更多2025南國漫讀節活動訊息，請上屏東縣政府文化處官網與FB查詢，報名網址： https://linktr.ee/readinginpt

商品推薦