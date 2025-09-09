快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

聽新聞
0:00 / 0:00

吃起來是鹹的…小心隱藏版糖分！營養師曝這1物是地雷 香腸、濃湯也上榜

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
火腿、香腸、培根、肉鬆等加工食品，製作過程會添加糖調整風味或增加色澤，隱藏了許多精緻糖。本報資料照片
火腿、香腸、培根、肉鬆等加工食品，製作過程會添加糖調整風味或增加色澤，隱藏了許多精緻糖。本報資料照片

想維持健康體態，許多人馬上想到少吃糖、少攝取澱粉，避免脂肪囤積。不過，有些食物看似沒有加糖、吃起來是鹹的，實際上有精緻糖添加過多的情況。國健署在臉書粉專「食在好健康」指出，糖會以各種食材、調味料、加工品的形式出現，包括常用的醬料，香腸、烤雞也榜上有名。

根據國健署建議，每日添加糖攝取量不應超過總熱量的10%，以每日熱量攝取量2000大卡為例，每日添加糖攝取熱量不宜超過200大卡，即50公克糖，這個數字恐一杯700cc全糖珍珠奶茶就超標。各種食物隱藏的糖分也不少，讓人不知不覺攝取過量，增加脂肪、影響健康。

以常用的醬料為例，番茄醬、甜辣醬、照燒醬、烤肉醬等各式調味，增添食物香甜與色澤，但糖分不少。桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，國人常忽略番茄醬的威力，吃薯條、雞塊都要沾上一點，有些人無醬不歡，披薩、炒飯也要用番茄醬調味，殊不知糖、鈉的含量都超高。

「番茄的天然酸味需要大量的糖來中和，雖然味道不鹹，但為了增添風味和保存，也會添加大量的鹽。」陳姿吟說，沾醬類是地雷，小小一包含有不少隱藏的熱量或糖分。另外，烤肉醬的「鹹甜滋味」來自各種添加糖，吃多了增加糖尿病、高血糖、高血脂等疾病風險。

加工食品中的隱藏糖也不少，陳姿吟指出，火腿、香腸、培根、肉鬆等加工肉品，在製程中會添加糖調整風味或增加色澤，吃起來「鹹的」讓人失去戒心。市售烤雞刷上各種調味醬料，店家用醬油、糖、味醂為基礎自製秘方醬汁凸顯味道，醬烤往往含糖量更高。

飲品與湯品也隱藏著糖，例如紅豆湯、綠豆湯、綜合豆花，都是加了許多糖的中式點心，西式湯品中的濃湯或沖泡式湯包也都有糖的蹤跡。含糖飲料，調味茶、三合一咖啡、加糖手搖飲，更是糖的主要來源。

該如何避免吃進過多的糖分呢？陳姿吟提醒，戒斷醬料可以降低由醬料攝取過多熱量，如果一定要搭配醬料，應優先「低糖」的清爽醬料。外食族在選擇菜色上，也要少吃糖醋、蜜汁、勾芡類的食物，這些料理通常醬汁濃稠且含糖量高。

另外，學會分辨、聰明選擇，要懂得成分表，糖、蔗糖、果糖、葡萄糖、海藻糖、麥芽糖漿、玉米糖漿等，都是精緻糖。自己下廚可減少加工食品，多利用枸杞、紅棗、水果乾等天然食材增加甜味，適度調整、少一點糖。

國健署在臉書粉專「食在好健康」指出，糖會以各種食材、調味料、加工品的形式出現，飲品與湯品也隱藏著糖。圖／取自國健署食在好健康臉書專頁
國健署在臉書粉專「食在好健康」指出，糖會以各種食材、調味料、加工品的形式出現，飲品與湯品也隱藏著糖。圖／取自國健署食在好健康臉書專頁
國健署在臉書粉專「食在好健康」指出，糖會以各種食材、調味料、加工品的形式出現。圖／取自國健署食在好健康臉書專頁
國健署在臉書粉專「食在好健康」指出，糖會以各種食材、調味料、加工品的形式出現。圖／取自國健署食在好健康臉書專頁
國健署在臉書粉專「食在好健康」指出，糖會以各種食材、調味料、加工品的形式出現，糖醋、蜜汁、勾芡類的食物，通常醬汁濃稠且含糖量高。圖／取自國健署食在好健康臉書專頁
國健署在臉書粉專「食在好健康」指出，糖會以各種食材、調味料、加工品的形式出現，糖醋、蜜汁、勾芡類的食物，通常醬汁濃稠且含糖量高。圖／取自國健署食在好健康臉書專頁
國健署在臉書粉專「食在好健康」指出，糖會以各種食材、調味料、加工品的形式出現，常用的醬料為例，番茄醬、甜辣醬、照燒醬、烤肉醬等各式調味，增添食物香甜與色澤，但糖分不少。圖／取自國健署食在好健康臉書專頁
國健署在臉書粉專「食在好健康」指出，糖會以各種食材、調味料、加工品的形式出現，常用的醬料為例，番茄醬、甜辣醬、照燒醬、烤肉醬等各式調味，增添食物香甜與色澤，但糖分不少。圖／取自國健署食在好健康臉書專頁

食材 國健署 外食族 含糖量

延伸閱讀

蔡依林44歲還像少女！營養師公開「逆齡菜單」 遠離亂吃、暴食慾望

先前吃素身體無力…營養師再挑戰「2周不吃肉」保留一物大翻轉

【作家餐桌2.0】宋文郁／預告狀：這間餐廳，薪水小偷今晚將會到訪ft.秘魯烤雞

天然、低脂、高纖不等於低糖！9種看似健康卻「暗藏高糖」的食品

相關新聞

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

明後2天各地為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員林定宜表示，未來1周沒有熱帶擾動或低壓發展，但從過去氣候統...

吃起來是鹹的…小心隱藏版糖分！營養師曝這1物是地雷 香腸、濃湯也上榜

想維持健康體態，許多人馬上想到少吃糖、少攝取澱粉，避免脂肪囤積。不過，有些食物看似沒有加糖、吃起來是鹹的，實際上有精緻糖...

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行審慎判斷

近期一位中醫師，在社群平台發布短影音，稱「懷孕或備孕時不能吃麵」，否則恐導致孩童心跳停止。此言論一出，引發婦產科醫師撻伐...

幼童看電視吃餅乾誤吞異物 X光照出「奧特曼」網友歪樓呼可愛

超人系列影片中的「奧特曼」（鹹蛋超人）出現在宜蘭一名7歲幼童的腸胃道。該幼童日前邊看電視、吃餅乾，把吊飾吃進肚子裡，家裡...

現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹...

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。