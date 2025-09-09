吃起來是鹹的…小心隱藏版糖分！營養師曝這1物是地雷 香腸、濃湯也上榜
想維持健康體態，許多人馬上想到少吃糖、少攝取澱粉，避免脂肪囤積。不過，有些食物看似沒有加糖、吃起來是鹹的，實際上有精緻糖添加過多的情況。國健署在臉書粉專「食在好健康」指出，糖會以各種食材、調味料、加工品的形式出現，包括常用的醬料，香腸、烤雞也榜上有名。
根據國健署建議，每日添加糖攝取量不應超過總熱量的10%，以每日熱量攝取量2000大卡為例，每日添加糖攝取熱量不宜超過200大卡，即50公克糖，這個數字恐一杯700cc全糖珍珠奶茶就超標。各種食物隱藏的糖分也不少，讓人不知不覺攝取過量，增加脂肪、影響健康。
以常用的醬料為例，番茄醬、甜辣醬、照燒醬、烤肉醬等各式調味，增添食物香甜與色澤，但糖分不少。桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，國人常忽略番茄醬的威力，吃薯條、雞塊都要沾上一點，有些人無醬不歡，披薩、炒飯也要用番茄醬調味，殊不知糖、鈉的含量都超高。
「番茄的天然酸味需要大量的糖來中和，雖然味道不鹹，但為了增添風味和保存，也會添加大量的鹽。」陳姿吟說，沾醬類是地雷，小小一包含有不少隱藏的熱量或糖分。另外，烤肉醬的「鹹甜滋味」來自各種添加糖，吃多了增加糖尿病、高血糖、高血脂等疾病風險。
加工食品中的隱藏糖也不少，陳姿吟指出，火腿、香腸、培根、肉鬆等加工肉品，在製程中會添加糖調整風味或增加色澤，吃起來「鹹的」讓人失去戒心。市售烤雞刷上各種調味醬料，店家用醬油、糖、味醂為基礎自製秘方醬汁凸顯味道，醬烤往往含糖量更高。
飲品與湯品也隱藏著糖，例如紅豆湯、綠豆湯、綜合豆花，都是加了許多糖的中式點心，西式湯品中的濃湯或沖泡式湯包也都有糖的蹤跡。含糖飲料，調味茶、三合一咖啡、加糖手搖飲，更是糖的主要來源。
該如何避免吃進過多的糖分呢？陳姿吟提醒，戒斷醬料可以降低由醬料攝取過多熱量，如果一定要搭配醬料，應優先「低糖」的清爽醬料。外食族在選擇菜色上，也要少吃糖醋、蜜汁、勾芡類的食物，這些料理通常醬汁濃稠且含糖量高。
另外，學會分辨、聰明選擇，要懂得成分表，糖、蔗糖、果糖、葡萄糖、海藻糖、麥芽糖漿、玉米糖漿等，都是精緻糖。自己下廚可減少加工食品，多利用枸杞、紅棗、水果乾等天然食材增加甜味，適度調整、少一點糖。
