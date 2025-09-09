治療扳機指新選擇 部立苗栗醫院：中醫針灸、理筋、中藥治療見效快

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
衛福部苗栗醫院中醫科醫師林煥欽採用中醫浮針療法，改善患者「扳機指」症狀，恢復正常生活與工作能力。圖／苗栗醫院提供
一名長期受扳機指困擾的患者，透過中醫針灸治療及理筋手法，經1個月治療後，有效緩解了長達一年以上的指部僵硬與疼痛等不適。衛福部苗栗醫院中醫科醫師林煥欽表示，扳機透過針灸、推拿與中藥治療，可望在初期即獲得良好控制與改善，提供患者治療上的新選擇。

林煥欽表示，現代人長時間使用手機、滑鼠與手工具，導致手指使用頻率大增，也讓俗稱扳機指（或稱板機指）的狹窄性腱鞘炎發病率逐年攀升。扳機指雖屬常見疾病，但如果置之不理，可能惡化到需要進行外科手術，建議民眾一旦發現手指屈伸不順、彈跳疼痛、晨起僵硬等症狀時，應及早治療，透過針灸、推拿與中藥治療，在初期即獲得良好控制與改善。

他表示，板機指醫學名稱為狹窄性腱鞘炎（Trigger Finger）是一種因手指屈肌腱與腱鞘發炎、腫脹所引起的疾病，導致手指在屈伸時出現卡住、彈跳或「喀」聲等現象，患者常在清晨起床時感到手指僵硬，或活動時感覺指頭無法順利伸直，嚴重者甚至會出現明顯疼痛與活動受限，影響生活品質與工作效率。

林煥欽指出，無論是上班族、家庭主婦或長輩，只要手部活動過度，都可能面臨扳機指的問題；輕症者常感手指活動不順暢，嚴重者手指掌指關節疼痛，且手指彎起來後，無法主動伸直，必須靠另一手扳開，這些看似不會危及性命的小毛病，卻會給生活帶來非常大的困擾。

他指出，一名長期受扳機指困擾的患者接受中醫數次療程後，反映症狀明顯改善，拇指活動範圍增加，疼痛與「卡卡」感顯著減輕，中醫治療能有效讓患者擺脫長期困擾。

林煥欽說，中醫浮針療法在皮下筋膜層進行滑動刺激，不深入肌肉或內臟，主要作用在筋膜、軟組織及神經傳導路徑，達到疏通氣血、放鬆筋膜、緩解疼痛效果。此針法最大特色包括無需深刺，傷害小；施針見效快；配合理筋手可提升療效；多數病患治療後可立即感受到症狀改善。

衛福部苗栗醫院中醫科醫師林煥欽表示，及早藉助中醫浮針療法搭配推拿理筋手法治療「扳機指」，能獲得有效改善。圖／苗栗醫院提供
