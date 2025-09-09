傳承三代！基隆百年餅舖預告9月20日熄燈 網不捨：最好吃的咖哩餅

快訊

聯合報／ 記者高婉珮／台北即時報導
有網友在臉書社團「基隆人日常」貼出照片，基隆老店「蔡家園餅家」貼出公告即將歇業退休。圖/摘自基隆人日常社團
有網友在臉書社團「基隆人日常」貼出照片，基隆老店「蔡家園餅家」貼出公告即將歇業退休。圖/摘自基隆人日常社團

又一家百年老店即將熄燈！位於基隆中山區安一路上的「蔡家園餅家」，傳承三代是不少在地人的兒時回憶，日前由於老闆即將退休，預告9月20日正式歇業，消息曝光後，也引起不少網友討論，提到「祝福老闆身體健康、退休愉快，難捨但誠心祝福」、「記憶中的老味道」。

有網友在臉書社團「基隆人日常」貼出照片，發現「蔡家園餅家」貼出公告，並寫下「老闆累了，9月20日退休了！」；該店的傳統大餅跟咖哩餅頗受消費者喜愛，有網友就分享，「嫁女兒都是訂他們家的古早味喜餅，真是可惜，應該要傳承下去才是！」。

有網友在臉書社團「基隆人日常」貼出照片，基隆老店「蔡家園餅家」貼出公告即將歇業退休。圖/摘自基隆人日常社團
有網友在臉書社團「基隆人日常」貼出照片，基隆老店「蔡家園餅家」貼出公告即將歇業退休。圖/摘自基隆人日常社團

