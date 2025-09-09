傳承三代！基隆百年餅舖預告9月20日熄燈 網不捨：最好吃的咖哩餅
又一家百年老店即將熄燈！位於基隆中山區安一路上的「蔡家園餅家」，傳承三代是不少在地人的兒時回憶，日前由於老闆即將退休，預告9月20日正式歇業，消息曝光後，也引起不少網友討論，提到「祝福老闆身體健康、退休愉快，難捨但誠心祝福」、「記憶中的老味道」。
有網友在臉書社團「基隆人日常」貼出照片，發現「蔡家園餅家」貼出公告，並寫下「老闆累了，9月20日退休了！」；該店的傳統大餅跟咖哩餅頗受消費者喜愛，有網友就分享，「嫁女兒都是訂他們家的古早味喜餅，真是可惜，應該要傳承下去才是！」。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
