中元節後買氣降…本周蛋價調降2元 產地價31.5元、批發價41元

台北市蛋商公會表示，中元節後因雞蛋需求下降，今開會決議本周蛋價調降2元，產地價及批發價每台斤各降新台幣2元，產地價降為31.5元，批發價降為41元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，按照往常慣例，中元節過後雞蛋需求本就會下降，加上雞蛋每天也都在生產，因此今天開會決議，本周產地價即起由每台斤33.5元調降為31.5元，明起批發價由43元調降為41元。

根據農業部最新公布的雞蛋產銷資訊顯示，目前蛋雞約3706萬隻，每日可供應12萬6000箱，若以國人每日需求12萬箱計算，已可滿足國人每日所需。

先前由於不滿蛋商長年掌控雞蛋報價機制，中華民國養雞協會宣布自9月起，雞蛋產地價改由蛋農自行報價，不過新制上路後，卻出現蛋商與蛋農報價不同步的情況。

據了解，農業部目前已經核准改版，尊重產業循市場機制自主推動雞蛋產地交易行情價格揭露，基於產業輔導立場，同意將於家禽行情揭露平台的養雞協會既有登錄功能項下，新增「雞蛋產地交易行情」的價格資訊提供項目。

商品推薦