白龍王祖師首次台灣繞境！搭麗星郵輪全台巡境 即起開放報名
天富宮白龍王祖師首次台灣繞境！時間於9月28日在墓隆港啟航，麗星郵輪將以「海」為路，由旗下探索星號承接這場文化盛事。
天富宮是白龍王祖師信仰的正統承傳中心，其香火源自泰國祖廟，並於2019年獲泰國青龍王親自認證，確認現任為第二代白龍王接班人。天富宮長年致力於弘揚善念、護佑平安，並在東南亞地區扮演領導角色，積極推動跨國文化交流。首次舉行的「台灣繞境」，不僅展現文化傳承的厚度，更讓台灣成為這段國際文化脈絡的重要延伸。
麗星夢集團旗下星夢郵輪「雲頂夢號」己連續三年承辦天富宮白龍王祖師的海上龍獅活動，創下全球唯一持續舉行的郵輪龍獅盛事。這項傳統展現了郵輪作為文化舞台的獨特性。今年，探索星號進一步承接台灣繞境的首站，象徵文化傳承自海上延伸至台灣土地，承先啟後，開啟交流新頁。
此次台灣繞境以全台7站巡境方式進行，自9月28日基隆首站啟動，依序南下至宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗、新竹與桃園，最終於10月4日返抵台北/ 新北。
活動報名連結：https://www.accupass.com/event/2509070104201933774926。
