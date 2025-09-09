快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

未來一周似夏季！大台北、南高屏10日防高溫 各地局部午後雷陣雨

中央社／ 台北9日電
氣象署今天表示，未來一週天氣類似夏季型態，氣溫偏高、以午後雷陣雨為主，明天大台北、南高屏地區防攝氏36度以上高溫。圖為台北大同區逛街民眾。聯合報資料照，記者林伯東／攝影
氣象署今天表示，未來一週天氣類似夏季型態，氣溫偏高、以午後雷陣雨為主，明天大台北、南高屏地區防攝氏36度以上高溫。圖為台北大同區逛街民眾。聯合報資料照，記者林伯東／攝影

氣象署今天表示，未來一週天氣類似夏季型態，氣溫偏高、以午後雷陣雨為主，明天大台北、南高屏地區防攝氏36度以上高溫；預估9月中下旬才會有北方鋒面南下，後續需持續觀察。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天金馬地區有不定時短暫陣雨，其他各地為多雲到晴、午後有短暫雷陣雨；今天在嘉義、南投部分地區仍有大雨發生，不過明天午後對流也會減弱，整體雨勢會較今天再減弱。

氣溫部分，林定宜說，未來一週普遍高溫約32至34度，明天在大台北、南高屏地區可能有36度以上高溫發生。今天最高溫為屏東縣內埔鄉36.8度，其次為台南市龍崎區、新北市新店區皆達36.7度。

林定宜提醒，11日之前為年度大潮，彰化至嘉義、花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域須注意排水不易、局部淹水等現象。

林定宜指出，11日至14日各地仍是多雲到晴，午後有局部雷陣雨，其中12日至14日降雨範圍再縮小，以大台北、南部地區及各山區局部短暫雷陣雨為主，且雨勢也較弱。

林定宜提到，15、16日開始轉偏東南風，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，未來一週台灣持續受太平洋高壓影響，天氣相對穩定，海面上也沒有熱帶系統發展跡象，但在日韓、中國華北一帶已有北方鋒面系統在建立；在統計上9月中下旬才有北方系統南下到台灣的機會，氣象署會持續觀察。

高溫 氣溫 鋒面 氣象署

延伸閱讀

首波鋒面何時到 天氣風險：此時有機會

把握明天好天氣！周末恐有熱帶擾動發展 午後雷雨範圍擴大

琵琶颱風估明凌晨生成！西半部午後慎防雷陣雨 周六降雨範圍再擴大

未來1周天氣4階段 琵琶颱風最快今晚生成 氣象署曝動向

相關新聞

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行審慎判斷

近期一位中醫師，在社群平台發布短影音，稱「懷孕或備孕時不能吃麵」，否則恐導致孩童心跳停止。此言論一出，引發婦產科醫師撻伐...

幼童看電視吃餅乾誤吞異物 X光照出「奧特曼」網友歪樓呼可愛

超人系列影片中的「奧特曼」（鹹蛋超人）出現在宜蘭一名7歲幼童的腸胃道。該幼童日前邊看電視、吃餅乾，把吊飾吃進肚子裡，家裡...

現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹...

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食...

中元節後買氣降…本周蛋價調降2元 產地價31.5元、批發價41元

台北市蛋商公會表示，中元節後因雞蛋需求下降，今開會決議本周蛋價調降2元，產地價及批發價每台斤各降新台幣2元，產地價降為3...

公費流感疫苗10月1日開打 今年因「這原因」疾管署改採購三價疫苗

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧表示，過去採購四價流感疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。