未來一周似夏季！大台北、南高屏10日防高溫 各地局部午後雷陣雨
氣象署今天表示，未來一週天氣類似夏季型態，氣溫偏高、以午後雷陣雨為主，明天大台北、南高屏地區防攝氏36度以上高溫；預估9月中下旬才會有北方鋒面南下，後續需持續觀察。
中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天金馬地區有不定時短暫陣雨，其他各地為多雲到晴、午後有短暫雷陣雨；今天在嘉義、南投部分地區仍有大雨發生，不過明天午後對流也會減弱，整體雨勢會較今天再減弱。
氣溫部分，林定宜說，未來一週普遍高溫約32至34度，明天在大台北、南高屏地區可能有36度以上高溫發生。今天最高溫為屏東縣內埔鄉36.8度，其次為台南市龍崎區、新北市新店區皆達36.7度。
林定宜提醒，11日之前為年度大潮，彰化至嘉義、花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域須注意排水不易、局部淹水等現象。
林定宜指出，11日至14日各地仍是多雲到晴，午後有局部雷陣雨，其中12日至14日降雨範圍再縮小，以大台北、南部地區及各山區局部短暫雷陣雨為主，且雨勢也較弱。
林定宜提到，15、16日開始轉偏東南風，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。
林定宜表示，未來一週台灣持續受太平洋高壓影響，天氣相對穩定，海面上也沒有熱帶系統發展跡象，但在日韓、中國華北一帶已有北方鋒面系統在建立；在統計上9月中下旬才有北方系統南下到台灣的機會，氣象署會持續觀察。
