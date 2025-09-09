交通部推「優先席」需求貼紙 民眾可下載使用

快訊

中央社／ 台北9日電
交通部9日公布訂定優先席統一圖示，交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦（左）表示，各大眾運輸業者需於年底前更換完成。中央社
交通部9日公布訂定優先席統一圖示，交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦（左）表示，各大眾運輸業者需於年底前更換完成。中央社

立法院日前通過身權法修正案，將現行「博愛座」改為「優先席」，交通部今天公布優先席統一圖示，並參考大眾捷運系統設計優先席需求貼紙，提供大眾運輸業者或民眾下載使用。

因應立法院三讀通過身心障礙者權益保障法第53條文修正案，將「博愛座」修正為「優先席」，並將優先乘坐對象改為「身心障礙者或有其他實際需要者」，交通部配合修正大眾運輸工具無障礙設施設置辦法。

交通部今天在記者會中公布訂定的優先席統一圖示，還參考大眾捷運系統提供需求貼紙作法，設計優先席需求貼紙。

觀察優先席圖示，由左至右分別表達高齡者孕婦、行動不便者、攜帶幼童及其他實際需要者。交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦表示，優先席需求貼紙主要對應優先席統一圖示中「其他實際需要者」圖標。

胡廸琦表示，優先席需求貼紙可提供其他大眾運輸業者或民眾自行上網下載使用。

胡廸琦指出，身體不適或其他無法直接透過外觀辨識的隱性需求者民眾，可將優先席需求貼紙貼在身上，其他乘客就能辨識，以避免被打擾。

