三總攜手醫華生技 強化癌症防治與「軍陣」醫學韌性

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三軍總醫院臨床病理科主任商弘昇表示，利用人工智慧找出癌細胞且自動呈現檢測報告，大大省時省力。記者廖靜清／攝影
三軍總醫院今天與醫華生技簽署合作備忘錄，宣布共同推動AI數位病理與癌症篩檢新技術，期望建構台灣自有的AI數位病理資料庫與診斷模型，開啟癌症早期檢測與臨床應用新里程碑。醫華生技董事長黃忠諤表示，結合我國最強的半導體、ICT產業運用在醫療上，將挹注醫療新創的能量。

三總今天與醫華生技的合作簽約儀式，由國防部常務次長黃佑民、參事石文龍及軍醫局局長蔡建松共同見證。三軍總醫院院長陳元皓表示，近年致力AI智慧醫療，包括在醫療韌性方面，將持續以智慧驅動升級、韌性軍陣醫學、永續厚植未來，強化戰備整備與應變能力。

陳元皓指出，醫院與企業的策略合作，是推動賴清德總統「健康台灣」與「全社會防禦韌性」政策的重要實踐。合作重點包括技術創新，醫界、業界跨域整合AI與醫學，可加速癌症早期偵測與精準治療。藉由生技公司的技術，有助於減輕醫事人員負擔，提升病理分析效率與服務品質。

三總除了服務國軍，也肩負民眾健康守護，陳元皓強調，醫院結合臨床大數據與人工智慧技術，已經把AI模型實質導入診療流程，有助於提升診斷準確度與病人安全。與生技公司的合作，可厚植我國醫療自主，加強國防韌性。

醫華生技董事長黃忠諤說，台灣的醫材多多仰賴進口，旗下產品結合了ICT與BIO，未來可以朝「國用國造」發展，強化韌性醫療與自主。醫華生技致力用本土研發的血液檢測癌症技術，能準確為病患術後追蹤，綜合半導體晶片、醫學與AI的強項，大大提昇檢測效率。

三軍總醫院臨床病理科主任商弘昇表示，過去篩檢癌症需要先進行血液離心處理、再將抗體染色，最後使用顯微鏡人工觀察癌細胞，費時費力。有了半導體奈米生醫晶片的設計，利用人工智慧找出癌細胞且自動呈現檢測報告，提供醫療上的輔助，開啟癌症檢測新契機。

三軍總醫院與醫華生技簽署合作備忘錄，宣布共同推動AI數位病理與癌症篩檢新技術。記者廖靜清／攝影
生技 癌症 醫學 半導體 國防部

