中元後雞蛋供給量增加 蛋價每台斤降2元

中央社／ 台北9日電
中元節過後，雞蛋供給量增加，台北市蛋商業同業公會今天開會決定，產地價及批發價每台斤各降新台幣2元。聯合報資料照片
中元節過後，雞蛋供給量增加，台北市蛋商業同業公會今天開會決定，產地價及批發價每台斤各降新台幣2元。

根據農業部最新公布的雞蛋產銷資訊，目前蛋雞數量為3706萬隻，每天可供應雞蛋達12萬6000箱（每箱200顆），是連續7週供應量維持12萬4000箱後首次增加，比每日平均需求量12萬箱多了6000箱（120萬顆）。

台北市蛋商公會理事長林天來告訴媒體，中元節過後雞蛋的需求原本就會下降，產地價今天起由每台斤33.5元降為31.5元，明天起批發價由43元降為41元。

台北市是台灣雞蛋流通量最大的城市，台北市蛋商公會的報價常被視為其他縣市的參考依據。

