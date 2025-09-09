暉致100毫克抗癲癇藥缺貨至年底…藥師憂全面缺藥 籲盤點市占率高廠商
繼日前短效型胰島素缺藥，國內又傳出癲癇藥物缺藥，暉致醫藥股份有限公司藥品「鎮頑癲膠囊100毫克」，因製造廠供應鏈延遲，造成暫時性供貨短缺，預計今年12月下旬才能恢復供貨。基層藥師協會理事長沈采穎說，這類抗癲癇藥品只有3家廠商製造，呼籲衛福部食藥署針對同成份許可證小於5張者，應積極盤點、慎防缺藥。
沈采穎表示，前述抗癲癇藥品成份為「Gabapentin」，分100毫克、300毫克及800毫克劑型，100毫克主要供5歲以下幼兒使用，成人多使適用300毫克，但也有部分病人因所需劑量較低，而使用100毫克劑型，目前同成份100毫克劑型，除暉致以外，另有南光、新瑞2家國內廠商，也就是說以該成分藥品而言，單一廠商市占率超過3成，應是需要嚴加防止缺藥的品項，否則恐釀全面缺藥。
暉致藥品8月上旬公告缺藥，沈采穎表示，同行8月下旬開始積極調貨，但因為即使通報缺藥，也沒有解決手法，因此無人通報缺藥平台，直到本周食藥署才了解相關情況，該成分藥品不在必要藥品清單，因此藥品斷貨廠商並無罰則，等同食藥署也拿廠商沒轍，建議針對非必要藥品，但單一廠商市占率超過3成者，應積極盤點可供藥廠商，避免缺藥。
沈采穎表示，若同成份廠商真的只有3家，政府應密切關注生產情況，若有某一家廠商發生供貨問題，應提醒其他廠商盡快加緊生產，或設法調貨，才能避免全面性缺藥問題，如此才能落實韌性醫療，不過，類似做法基層喊了多年，目前仍不見政府採取措施。
沈采穎強調，食藥署應積極盤點同成份藥證有多少張？近1年製造及進口者又有多少？健保署則應掌握其市佔率；依健保法規定，若廠商非因天災而暫停供藥，且沒有提前6個月預先告知，可終止健保給付1年，但這項措施即使在日前抗生素缺藥時，也未落實，「應該要殺雞儆猴、依法行政，否則廠商不會理會政府。」
食藥署藥品組簡任技正楊博文說，鎮頑癲膠囊100毫克核准用於「治療成人及三歲以上兒童局部癲癇發作之輔助療法、帶狀庖疹後神經痛」等，食藥署接獲其藥品許可證持有藥商通報，表示因供應問題導致短缺，目前控貨供應中，預計114年12月恢復正常供應。經查詢，該藥品112年健保用量為1千5百萬餘劑。
楊博文說，經臨床評估，國內尚有2張同成分、同劑型且同含量之藥品許可證，食藥署已協調業者增加生產，將陸續供應。此外，醫師亦可依病人情況，選用同成分、不同含量之藥品。應可滿足臨床需求。另食藥署已於114年9月3日將相關替代藥品資訊公布於西藥醫療器材供應資訊平台，供臨床端參考。
