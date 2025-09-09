環團批環工環委過半恐成「開發派」 學會：環工是以環境保護為優先

第2屆環評委員因環工背景占半數以上，其中多位環委於中華民國環境工程學會擔任理事長及理監事，環團昨批淪為「環境工程聯誼同樂會」，要求環境部主動釐清學會的贊助商，應利益迴避或全數撤換。中華民國環境工程學會今澄清，環境工程建設是以環境保護為優先考量，並非建設即屬開發的單一認知。

中華民國環境工程學會透過聲明指出，近日針對外界對環境部環評委員會組成的質疑，學會強調，其理監事擔任政府委員，是基於個人專業與公正性獲得肯定，並非代表學會的官方身分。此外，學會的理監事多為各大專院校的教授，專業領域多元，涵蓋水環境、空氣汙染、廢棄物、土壤等不同領域。

學會表示，他們是具備學術專長與實務經驗的專家學者，將秉持公正客觀的態度提供專業審查意見，而學會的設立宗旨是推動環境科技發展、促進環境建設與社會服務，目標是應用先進技術保護環境品質，而非外界誤解的「單純為開發服務」。

學會強調，環境工程學會設立宗旨，主要在推動環境工程科技發展、促進環境工程建設與社會服務，也就是應用先進工程技術，改善因人類生活或生產活動所衍生的環境問題，以保護環境品質，保障人類健康、福祉及生物生存環境；換言之，環境工程建設是以環境保護為優先考量，並達永續發展，並非建設即屬開發單一認知。

學會表示，未來，學會將持續扮演「跨界整合」的角色，與各界共同協力，推動更健全的環境治理。

中華民國環境工程學會今澄清，環境工程建設是以環境保護為優先考量，並非建設即屬開發的單一認知，也尊重公民的監督。圖／取自中華民國環境工程學會網站

