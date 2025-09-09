快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

聽新聞
0:00 / 0:00

環團批環工環委過半恐成「開發派」 學會：環工是以環境保護為優先

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環團批評環境部第2屆環評委員名單是「工程專業壟斷」。記者林伯東／攝影
環團批評環境部第2屆環評委員名單是「工程專業壟斷」。記者林伯東／攝影

第2屆環評委員因環工背景占半數以上，其中多位環委於中華民國環境工程學會擔任理事長及理監事，環團昨批淪為「環境工程聯誼同樂會」，要求環境部主動釐清學會的贊助商，應利益迴避或全數撤換。中華民國環境工程學會今澄清，環境工程建設是以環境保護為優先考量，並非建設即屬開發的單一認知。

中華民國環境工程學會透過聲明指出，近日針對外界對環境部環評委員會組成的質疑，學會強調，其理監事擔任政府委員，是基於個人專業與公正性獲得肯定，並非代表學會的官方身分。此外，學會的理監事多為各大專院校的教授，專業領域多元，涵蓋水環境、空氣汙染廢棄物、土壤等不同領域。

學會表示，他們是具備學術專長與實務經驗的專家學者，將秉持公正客觀的態度提供專業審查意見，而學會的設立宗旨是推動環境科技發展、促進環境建設與社會服務，目標是應用先進技術保護環境品質，而非外界誤解的「單純為開發服務」。

學會強調，環境工程學會設立宗旨，主要在推動環境工程科技發展、促進環境工程建設與社會服務，也就是應用先進工程技術，改善因人類生活或生產活動所衍生的環境問題，以保護環境品質，保障人類健康、福祉及生物生存環境；換言之，環境工程建設是以環境保護為優先考量，並達永續發展，並非建設即屬開發單一認知。

學會表示，未來，學會將持續扮演「跨界整合」的角色，與各界共同協力，推動更健全的環境治理。

中華民國環境工程學會今澄清，環境工程建設是以環境保護為優先考量，並非建設即屬開發的單一認知，也尊重公民的監督。圖／取自中華民國環境工程學會網站
中華民國環境工程學會今澄清，環境工程建設是以環境保護為優先考量，並非建設即屬開發的單一認知，也尊重公民的監督。圖／取自中華民國環境工程學會網站

環評 永續 環團 環境部 廢棄物 空氣汙染

延伸閱讀

活不到百歲？研究曝壽命成長已趨緩 人類壽命極限可達「這歲數」

國家NDC3.0草案 環團指台灣三項不及格：2035溫室氣體減量應達52%

全球淨零交作業 環團指出台灣3項不及格

第二屆環委名單挨批環工集權 彭啓明：勿未審先判

相關新聞

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行審慎判斷

近期一位中醫師，在社群平台發布短影音，稱「懷孕或備孕時不能吃麵」，否則恐導致孩童心跳停止。此言論一出，引發婦產科醫師撻伐...

幼童看電視吃餅乾誤吞異物 X光照出「奧特曼」網友歪樓呼可愛

超人系列影片中的「奧特曼」（鹹蛋超人）出現在宜蘭一名7歲幼童的腸胃道。該幼童日前邊看電視、吃餅乾，把吊飾吃進肚子裡，家裡...

現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹...

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食...

中元節後買氣降…本周蛋價調降2元 產地價31.5元、批發價41元

台北市蛋商公會表示，中元節後因雞蛋需求下降，今開會決議本周蛋價調降2元，產地價及批發價每台斤各降新台幣2元，產地價降為3...

公費流感疫苗10月1日開打 今年因「這原因」疾管署改採購三價疫苗

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧表示，過去採購四價流感疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。