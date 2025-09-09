首推一日限定「寵物專車」！桃捷21日開放線上報名、限量48組

桃捷公司攜手桃園市動保處首次推出一日限定「寵物友善專車」，開放25公斤（含）以下中小型犬隻報名參加，2列專車各有24組名額，每組最多2人1寵物狗搭乘，參與者還可參加抽獎。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，「桃園寵物嘉年華」27日下午1時至5時，在鄰近機捷A19桃園體育園區站的亞矽IOT展廳旁空地登場，為方便飼主及毛孩前往活動會場，規劃南下及北上各1列車，分別為中午12時41分自A7體育大學站發車，以及下午1時25分自A22老街溪站發車，直達A19桃園體育園區站。專車外觀貼有專屬「寵物列車」彩繪標示更具儀式感。

桃捷公司說，寵物友善專車即日起至21日開放線上報名，每列寵物專車有4節車廂、報名限額為24組，2列共48組，不開放具攻擊性或未施打疫苗犬隻參與，每列專車配置2名動物醫師，請飼主報名前自行評估毛孩是否適合搭車，報名時需上傳寵物登記、疾病預防注射疫苗紀錄，報名成功飼主將收到通知E-mail，當天只要出示E-mail圖片就可免費搭乘專車。

桃捷公司提醒飼主，寵物進出車站及乘車需遵守旅客須知規定，將寵物裝入長度不超過165公分、長寬高總和不超過220公分的寵物箱或寵物車內，且包裝須完固，動物頭尾四肢不得露出，毛孩上專車後全程佩戴胸背帶及牽引繩，即可出籠自由探索，考量貓的天性及生活習慣，因此這次僅推出狗「寵物友善專車」，攜帶貓的飼主請依規定搭乘一般列車前往。

桃捷公司指出，活動後回程，請飼主自行購買車票搭乘一般列車回程，活動當天行駛的寵物專車，都有安裝空調濾網過濾車內空氣，避免寵物毛髮進入空調系統，活動結束後將送回機廠進行全面消毒清潔並更換空調濾網，完成清潔後才會重返線上提供載客服務。

商品推薦