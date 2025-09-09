快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

首推一日限定「寵物專車」！桃捷21日開放線上報名、限量48組

中央社／ 桃園9日電
桃捷資料照。圖／桃捷提供
桃捷資料照。圖／桃捷提供

桃捷公司攜手桃園市動保處首次推出一日限定「寵物友善專車」，開放25公斤（含）以下中小型犬隻報名參加，2列專車各有24組名額，每組最多2人1寵物狗搭乘，參與者還可參加抽獎。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，「桃園寵物嘉年華」27日下午1時至5時，在鄰近機捷A19桃園體育園區站的亞矽IOT展廳旁空地登場，為方便飼主及毛孩前往活動會場，規劃南下及北上各1列車，分別為中午12時41分自A7體育大學站發車，以及下午1時25分自A22老街溪站發車，直達A19桃園體育園區站。專車外觀貼有專屬「寵物列車」彩繪標示更具儀式感。

桃捷公司說，寵物友善專車即日起至21日開放線上報名，每列寵物專車有4節車廂、報名限額為24組，2列共48組，不開放具攻擊性或未施打疫苗犬隻參與，每列專車配置2名動物醫師，請飼主報名前自行評估毛孩是否適合搭車，報名時需上傳寵物登記、疾病預防注射疫苗紀錄，報名成功飼主將收到通知E-mail，當天只要出示E-mail圖片就可免費搭乘專車。

桃捷公司提醒飼主，寵物進出車站及乘車需遵守旅客須知規定，將寵物裝入長度不超過165公分、長寬高總和不超過220公分的寵物箱或寵物車內，且包裝須完固，動物頭尾四肢不得露出，毛孩上專車後全程佩戴胸背帶及牽引繩，即可出籠自由探索，考量貓的天性及生活習慣，因此這次僅推出狗「寵物友善專車」，攜帶貓的飼主請依規定搭乘一般列車前往。

桃捷公司指出，活動後回程，請飼主自行購買車票搭乘一般列車回程，活動當天行駛的寵物專車，都有安裝空調濾網過濾車內空氣，避免寵物毛髮進入空調系統，活動結束後將送回機廠進行全面消毒清潔並更換空調濾網，完成清潔後才會重返線上提供載客服務。

寵物 桃園 桃捷 捷運公司

延伸閱讀

假裝購物趁機偷走銀樓金項鍊 竹市警赴桃園旅館逮捕大馬男

桃園13億再生水系統未建先轟動 2科技大廠已洽詢買水

計畫型補助被砍半 桃園副市長批：中央故意找麻煩

柯文哲今過火爐踩瓦都對了！這組數字卻出包 專家示警：恐有變數

相關新聞

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行審慎判斷

近期一位中醫師，在社群平台發布短影音，稱「懷孕或備孕時不能吃麵」，否則恐導致孩童心跳停止。此言論一出，引發婦產科醫師撻伐...

幼童看電視吃餅乾誤吞異物 X光照出「奧特曼」網友歪樓呼可愛

超人系列影片中的「奧特曼」（鹹蛋超人）出現在宜蘭一名7歲幼童的腸胃道。該幼童日前邊看電視、吃餅乾，把吊飾吃進肚子裡，家裡...

現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹...

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食...

中元節後買氣降…本周蛋價調降2元 產地價31.5元、批發價41元

台北市蛋商公會表示，中元節後因雞蛋需求下降，今開會決議本周蛋價調降2元，產地價及批發價每台斤各降新台幣2元，產地價降為3...

公費流感疫苗10月1日開打 今年因「這原因」疾管署改採購三價疫苗

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧表示，過去採購四價流感疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。