超高齡元年NPO高峰會 60位領袖與老盟呼應聯合國健康老化10年行動

中華民國老人福利推動聯盟今天舉辦「2025台灣超高齡元年NPO高峰會」，凝聚全台超過60位NPO領袖共商因應之道。國際健康老化專家Yvonne Doyle於會中分享「將高齡化轉為社會重構契機」的全球經驗，衛福部次長呂建德指出，未來十年「長照3.0」將是重點，最大特色是「醫療與長照結合」，建構居家、社區、機構、社福到醫療的一條龍服務，並聚焦出院準備與到宅急症照護。

健康永續教育基金會創辦人暨董事長邱淑媞，直指台灣「制度四大落差」，強調健康老化有50%取決於個人健康行為與臨床照護，但50%取決於社會與經濟因素、物理環境，她呼籲政府立即舉辦「超高齡社會國是論壇」，與各界及長者深度對話，釐清最迫切的優先政策；與會專家也提醒，政府應該重視長者移動權。

呂建德：長照預算十年飆23倍 反映高齡化醫護需求龐大

呂建德指出，長照預算從1.0時期49億元，2024年成長為927億元，2025年將突破1,153億元；健保總額已達一兆元，反映人口高齡化帶來的龐大醫療與照護需求。未來十年「長照3.0」將是重點，最大特色是「醫療與長照結合」，建構居家、社區、機構、社福到醫療的一條龍服務，並聚焦出院準備與到宅急症照護。

在人口趨勢上，呂建德引用日本經驗提醒，台灣高齡人口將於2042至2045年間達到高峰，政策設計必須避免「機構過剩變蚊子館」，並優先滿足戰後嬰兒潮世代需求。他透露，衛福部已編列逾62億元經費，推動獨居長者關懷方案，強化社區支持。

立法委員王正旭指出，打造「健康台灣」的核心在於完善高齡長者的權益保障。他回顧過去《老人福利法》的修訂歷程，提出應將該法進一步升級為《高齡者權利法》，以更具高度與廣度的法律架構，全面涵蓋長者的食、衣、住、行、育、樂、財務安全及健康照護等生活面向，確保其生活品質與尊嚴。

王正旭指出，此立法是為了回應全球老化趨勢與聯合國「健康老化十年」行動，並呼籲行政部門及立法委員共同推動，讓政策形成有堅實依據。

立法委員林月琴表示，高齡政策首要關注長照資源的公平性與可近性，其次則是照顧人力應有合理待遇。她強調，長者的「移動權」必須受到保障，特別是在偏鄉地區，更需要完善交通資源，讓長輩能走得出去、擴大生活範圍。同時，她呼籲應將醫療與社福資源整合至社區，共同營造友善的高齡環境。

老盟理事長方力脩指出，此次高峰會正是為了呼應聯合國「健康老化十年」行動計畫，特別邀請國際講者與國內政策學者及NPO共同交流，並以「世界咖啡館」形式的共識工作坊，與會者將從台灣現況出發，集思廣益提出具體建言，期望與全球接軌，共同建構一個讓每個人都能長壽、健康、並具尊嚴的社會。

國際專家：高齡化是重構社會的契機

英國國王基金會（The King’s Fund）理事會理事、世衛組織歐洲區署健康老化資深顧問Yvonne Doyle演講時直言：「人口高齡化不是負擔，而是重構社會的契機。」應將高齡化視為生活的一部分，2026年將在高齡健康政策實施雙軌制，包括現在的長者與未來的長者，具有四個面向，優先預防以獲得長期效益、整合醫療與照護系統、創造安全賦能的環境以及重新想像老年人與老化的議題。

她指出，若不及早建立永續的醫療與社會支持體系，將錯失將長壽轉化為「健康紅利」的關鍵時機。健康餘命（healthy life expectancy）比單純壽命更重要，因為沒有品質的延壽只是社會債務。她也提醒台灣必須正視年齡歧視、醫療可近性與世代共融，並呼籲政府和公民社會攜手，「重新構想老齡化，就是重新構想社會。」

她進一步提醒NPO應設定短中期的具體目標，尤其要回應長者覺得有意義的需求。長者想要的是尊嚴與包容，他們期待的醫療保健服務不是高科技，而是可近性；他們重視世代團結，不希望被標籤化為「老年人」，而是想積極參與社會活動與政策策略。Doyle並特別提到，她研讀過台灣的老化研究，認為台灣起步不錯，文化上也尊重長者，應善用媒體塑造長者的正面形象，並讓長者擁有可供效法的典範。

現場提問熱絡，伊甸基金會理事曹愛蘭拋出「如何看待善終與尊嚴死亡」的提問。Yvonne Doyle回應，「一個好的死亡是好好老化的一部分」，核心在於保有尊嚴與選擇權。她強調，討論死亡雖困難卻必要，「重點不在於活得多長，而是生命的品質」。

邱淑媞：呼籲政府舉辦「超高齡社會國是論壇」

邱淑媞指出，台灣將於2025年正式邁入超高齡社會，民間力量應積極推動「健康老化」，並呼應聯合國「健康老化十年行動計畫（2021年至2030年）」。本次高峰會集結全台60餘個高齡NPO組織，共同發布《超高齡社會政策倡議書》，要求政府將健康老化列為國家優先議程。

她提到，個人健康行為與臨床照護僅佔健康影響的一半（50%），另一半則來自社會經濟因素（如教育、就業、收入、家庭與社會支持、社區安全）與物理環境因素（如空氣、水、住居、交通），這表示健康決定因子不僅限於危險因素，更包括社會、環境、經濟、商業和政治決定因子。

邱淑媞表示，台灣邁入超高齡社會是機會，應把握「健康臺灣」的契機，可以舉辦「超高齡社會國是論壇」，納入各界（政府、學術、老人、跨世代）參與，以縮小城鄉落差和貧富差距。

座談會專家呼籲：政府政策應更具系統性與整合性

同場座談會則聚焦「台灣如何接軌國際」，邀請立法委員王正旭、林月琴、台大醫院北護分院院長詹鼎正、健康永續教育基金會董事長邱淑媞、台灣社會發展研究學會理事長黃松林共同對話，提出跨部會政策建言，探討如何在高齡化社會下推動健康老化、延緩失能，並呼籲政府政策須更具系統性與整合性。

邱淑媞指出，台灣雖起步早，但現行政策零散，缺乏總體規畫。她建議結合全民健保大數據與長者功能評估（ICOPE），推動「社會處方」，讓長者獲得非醫療支持。

林月琴強調，若缺乏「喘息服務」，照顧者與長者難以參與社區活動；她建議推動「職務再設計」，讓健康長者持續工作，並凸顯「移動權」是維持生活品質的關鍵。

王正旭則提出「健康憲章」，認為任何政策若損及民眾健康，都應重新檢討。他提醒，長照應被視為社會資產，而非家庭負擔。

台大北護分院院長詹鼎正指出，醫院現行的社區服務，包括居家醫療，主要鎖定衰弱程度較高的長者（衰弱指標約五級以上），希望爭取基本給付，談到WHO推動的「ICOPE」整合照護方案，他直指台灣落實上的核心問題：「轉介困難」，八成篩檢僅止於衛教，未能銜接後續服務。台大雲林分院正試辦計畫，盼建立可行轉介模式。

台灣社會發展研究學會理事長黃松林黃松林則推動「孤獨處方箋」及「設冊」概念，倡議擴大獨居長者關懷範圍，避免侷限於弱勢列冊族群。

NPO領袖齊聚，將向政府提出高齡政策建言

高峰會下午將以「世界咖啡館」形式展開共識工作坊，由邱淑媞主持，邀集60多位NPO領袖分組討論，對照聯合國「健康老化十年」行動與台灣現況，集思廣益提出政策建言，並將於10日記者會正式對外發布。

