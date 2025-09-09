快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

聽新聞
0:00 / 0:00

博愛座更名「優先席」！交通部統一圖示要業者年底前更新 逾期最高罰5萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立法院今年7月三讀通過身障法修正案，將博愛座更名為「優先席」，交通部也訂定優先席統一圖示，並強調優先席並非以年齡為優先，有需求者均可使用。聯合報系資料照
立法院今年7月三讀通過身障法修正案，將博愛座更名為「優先席」，交通部也訂定優先席統一圖示，並強調優先席並非以年齡為優先，有需求者均可使用。聯合報系資料照

過去頻傳民眾搶座爭議，為博愛座大打出手情況，不僅引發社會世代對立，甚至不少人高喊廢除博愛座，為降低類似糾紛，立法院今年7月三讀通過身障法修正案，將博愛座更名為「優先席」，交通部也訂定優先席統一圖示，並強調優先席並非以年齡為優先，有需求者均可使用。

立法院今年7月三讀通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將更名為「優先席」，交通部今天也公告「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」修正草案，並訂定優先席統一圖示。

交通部公共運輸監理司長胡廸琦表示，過去博愛座並未有統一圖示，由各大眾運輸系統個字繪設後張貼，常讓部分民眾誤解博愛坐使用對象而衍生爭議。

為讓民眾清楚了解優先席含義，胡廸琦指出，這次修正此案時已會徵衛福部完成優先席統一圖示，圖示由左至右分別為高齡者、孕婦、行動不便者、攜帶幼童及其他實際需求者。該圖示是參考國機ISO及日本JIS兩大國際性圖標系統的公共圖標進行繪製，以利接軌國際。

胡廸琦強調，優先席是給每一位有需求的人使用，臨時性的身體不適、其他無法直接透過外觀辨識的影響需求者，均可使用，民眾應以同理心、尊重他人為出發點，發揮禮讓的美德，後續也會要求各運輸系統透過動態、靜態宣導，讓民眾更了解優先席設置原意。

針對隱性需求者恐不好意思或難以清楚告訴他人需要座位，胡廸琦說，交通部這次也參考大眾捷運系統提供需求貼紙機制，設計「需求貼紙」，提供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用，盼在政府與民眾的努力下，打造友善乘車空間。

針對沒有病痛、無特別疲憊的一般人坐優先席且不讓做的話，胡廸琦坦言，優先席就是採「優先」的概念，會進行禮儀宣導、觀念建議，另也會加強宣導，讓民眾一看新的圖示就知道，「優先席不是長者才能坐，有需求者都可乘坐」。

另外，胡廸琦說，交通部已公布修正草案，也會要求所有大眾運輸業者今年底全面改善、更新圖示，若被發現無更新，會先要求限期改善，逾期未改善者，將可依身障法第99條懲處1至5萬元罰鍰。

立法院今年7月三讀通過身障法修正案，將博愛座更名為「優先席」，交通部也訂定優先席統一圖示。圖／交通部提供
立法院今年7月三讀通過身障法修正案，將博愛座更名為「優先席」，交通部也訂定優先席統一圖示。圖／交通部提供

目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供
目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供
目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供
目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供
交通部現設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供
交通部現設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供
目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供
目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供
目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供
目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供
目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供
目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供

身障 優先席 博愛座 交通部 大眾運輸

延伸閱讀

交通部修訂無障礙設施設置辦法 統一「優先席」圖示方便辨識

因應物價漲 交通部修法駕照重考講習費調漲、最快年底上路

駕駛肇事致傷亡重考領照費用調漲 交通部：最快年底上路

德媒指台灣交通死亡數「比911恐攻還多」！交通部回應：確實還有改善空間

相關新聞

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行審慎判斷

近期一位中醫師，在社群平台發布短影音，稱「懷孕或備孕時不能吃麵」，否則恐導致孩童心跳停止。此言論一出，引發婦產科醫師撻伐...

幼童看電視吃餅乾誤吞異物 X光照出「奧特曼」網友歪樓呼可愛

超人系列影片中的「奧特曼」（鹹蛋超人）出現在宜蘭一名7歲幼童的腸胃道。該幼童日前邊看電視、吃餅乾，把吊飾吃進肚子裡，家裡...

現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹...

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食...

公費流感疫苗10月1日開打 今年因「這原因」疾管署改採購三價疫苗

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧表示，過去採購四價流感疫...

你可能也快中了！20歲女怨「脖硬頭痛」 醫看X光片驚：生命曲線消失如60歲

「醫生，我才20歲，脖子硬得跟石頭一樣，還一直頭痛…」一名年輕女孩帶著困惑與痛苦來到醫院求診，結果一照X光，讓醫師都嚇一跳：她的頸椎曲線已經消失，看起來就像60歲長者的頸椎！這種狀況現代人越來越常見，反映長時間低頭滑手機、追劇或打遊戲的生活型態帶來的健康隱憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。