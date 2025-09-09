博愛座更名「優先席」！交通部統一圖示要業者年底前更新 逾期最高罰5萬

過去頻傳民眾搶座爭議，為博愛座大打出手情況，不僅引發社會世代對立，甚至不少人高喊廢除博愛座，為降低類似糾紛，立法院今年7月三讀通過身障法修正案，將博愛座更名為「優先席」，交通部也訂定優先席統一圖示，並強調優先席並非以年齡為優先，有需求者均可使用。

立法院今年7月三讀通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將更名為「優先席」，交通部今天也公告「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」修正草案，並訂定優先席統一圖示。

交通部公共運輸監理司長胡廸琦表示，過去博愛座並未有統一圖示，由各大眾運輸系統個字繪設後張貼，常讓部分民眾誤解博愛坐使用對象而衍生爭議。

為讓民眾清楚了解優先席含義，胡廸琦指出，這次修正此案時已會徵衛福部完成優先席統一圖示，圖示由左至右分別為高齡者、孕婦、行動不便者、攜帶幼童及其他實際需求者。該圖示是參考國機ISO及日本JIS兩大國際性圖標系統的公共圖標進行繪製，以利接軌國際。

胡廸琦強調，優先席是給每一位有需求的人使用，臨時性的身體不適、其他無法直接透過外觀辨識的影響需求者，均可使用，民眾應以同理心、尊重他人為出發點，發揮禮讓的美德，後續也會要求各運輸系統透過動態、靜態宣導，讓民眾更了解優先席設置原意。

針對隱性需求者恐不好意思或難以清楚告訴他人需要座位，胡廸琦說，交通部這次也參考大眾捷運系統提供需求貼紙機制，設計「需求貼紙」，提供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用，盼在政府與民眾的努力下，打造友善乘車空間。

針對沒有病痛、無特別疲憊的一般人坐優先席且不讓做的話，胡廸琦坦言，優先席就是採「優先」的概念，會進行禮儀宣導、觀念建議，另也會加強宣導，讓民眾一看新的圖示就知道，「優先席不是長者才能坐，有需求者都可乘坐」。

另外，胡廸琦說，交通部已公布修正草案，也會要求所有大眾運輸業者今年底全面改善、更新圖示，若被發現無更新，會先要求限期改善，逾期未改善者，將可依身障法第99條懲處1至5萬元罰鍰。

立法院今年7月三讀通過身障法修正案，將博愛座更名為「優先席」，交通部也訂定優先席統一圖示。圖／交通部提供

目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供 目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供 交通部現設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供 目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供 目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供 目前各家捷運公司各自繪製需求貼紙，交通部現也設計需求貼紙供其他大眾運輸業者或民眾自行下載使用。圖／交通部提供

