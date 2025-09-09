交通部修訂無障礙設施設置辦法 統一「優先席」圖示方便辨識
為配合今年8月1日修正公布的《身心障礙者權益保障法》第53條，交通部今日宣布，將「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」同步修訂，將原本的「博愛座」統一更名為「優先席」，並明確標示優先乘坐對象為「身心障礙者或其他實際需要者」。
過去各大眾運輸系統自行設計博愛座圖示，常造成民眾誤解使用對象，引發爭議。交通部表示，這次修正後的「優先席」圖示已完成統一設計，由左至右分別表達高齡者、孕婦、行動不便者、攜帶幼童者及其他實際需要者。圖示參考國際ISO及日本JIS公共圖標系統，便於國際接軌。
交通部提醒，優先席是提供給每位有需要的人使用，包括臨時身體不適或其他外觀難以辨識的隱性需求者。呼籲民眾以同理心與尊重為出發點，展現禮讓美德。各運輸系統也將透過靜態及動態宣導，讓民眾更清楚理解優先席設置的原意。
此外，考量隱性需求者可能因害羞或難以表達而不方便請求座位，交通部參考大眾捷運系統需求貼紙機制，設計了「優先席需求貼紙」，提供給其他大眾運輸業者及民眾下載使用。交通部期望藉由政府與民眾共同努力，營造更友善的乘車環境。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言