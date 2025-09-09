快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

交通部修訂無障礙設施設置辦法 統一「優先席」圖示方便辨識

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部訂定「優先席」統一圖示。圖／交通部提供
交通部訂定「優先席」統一圖示。圖／交通部提供

為配合今年8月1日修正公布的《身心障礙者權益保障法》第53條，交通部今日宣布，將「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」同步修訂，將原本的「博愛座」統一更名為「優先席」，並明確標示優先乘坐對象為「身心障礙者或其他實際需要者」。

過去各大眾運輸系統自行設計博愛座圖示，常造成民眾誤解使用對象，引發爭議。交通部表示，這次修正後的「優先席」圖示已完成統一設計，由左至右分別表達高齡者、孕婦、行動不便者、攜帶幼童者及其他實際需要者。圖示參考國際ISO及日本JIS公共圖標系統，便於國際接軌。

交通部提醒，優先席是提供給每位有需要的人使用，包括臨時身體不適或其他外觀難以辨識的隱性需求者。呼籲民眾以同理心與尊重為出發點，展現禮讓美德。各運輸系統也將透過靜態及動態宣導，讓民眾更清楚理解優先席設置的原意。

此外，考量隱性需求者可能因害羞或難以表達而不方便請求座位，交通部參考大眾捷運系統需求貼紙機制，設計了「優先席需求貼紙」，提供給其他大眾運輸業者及民眾下載使用。交通部期望藉由政府與民眾共同努力，營造更友善的乘車環境。

交通部 博愛座 優先席

延伸閱讀

車主們小心你的手指！Tesla Model Y澳洲進行大規模召回

因應物價漲 交通部修法駕照重考講習費調漲、最快年底上路

成大醫學院迎新...警分局入校宣導 談交通也提醒裸聊視訊風險

駕駛肇事致傷亡重考領照費用調漲 交通部：最快年底上路

相關新聞

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行審慎判斷

近期一位中醫師，在社群平台發布短影音，稱「懷孕或備孕時不能吃麵」，否則恐導致孩童心跳停止。此言論一出，引發婦產科醫師撻伐...

幼童看電視吃餅乾誤吞異物 X光照出「奧特曼」網友歪樓呼可愛

超人系列影片中的「奧特曼」（鹹蛋超人）出現在宜蘭一名7歲幼童的腸胃道。該幼童日前邊看電視、吃餅乾，把吊飾吃進肚子裡，家裡...

現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹...

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食...

公費流感疫苗10月1日開打 今年因「這原因」疾管署改採購三價疫苗

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧表示，過去採購四價流感疫...

你可能也快中了！20歲女怨「脖硬頭痛」 醫看X光片驚：生命曲線消失如60歲

「醫生，我才20歲，脖子硬得跟石頭一樣，還一直頭痛…」一名年輕女孩帶著困惑與痛苦來到醫院求診，結果一照X光，讓醫師都嚇一跳：她的頸椎曲線已經消失，看起來就像60歲長者的頸椎！這種狀況現代人越來越常見，反映長時間低頭滑手機、追劇或打遊戲的生活型態帶來的健康隱憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。