交通部修訂無障礙設施設置辦法 統一「優先席」圖示方便辨識

為配合今年8月1日修正公布的《身心障礙者權益保障法》第53條，交通部今日宣布，將「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」同步修訂，將原本的「博愛座」統一更名為「優先席」，並明確標示優先乘坐對象為「身心障礙者或其他實際需要者」。

過去各大眾運輸系統自行設計博愛座圖示，常造成民眾誤解使用對象，引發爭議。交通部表示，這次修正後的「優先席」圖示已完成統一設計，由左至右分別表達高齡者、孕婦、行動不便者、攜帶幼童者及其他實際需要者。圖示參考國際ISO及日本JIS公共圖標系統，便於國際接軌。

交通部提醒，優先席是提供給每位有需要的人使用，包括臨時身體不適或其他外觀難以辨識的隱性需求者。呼籲民眾以同理心與尊重為出發點，展現禮讓美德。各運輸系統也將透過靜態及動態宣導，讓民眾更清楚理解優先席設置的原意。

此外，考量隱性需求者可能因害羞或難以表達而不方便請求座位，交通部參考大眾捷運系統需求貼紙機制，設計了「優先席需求貼紙」，提供給其他大眾運輸業者及民眾下載使用。交通部期望藉由政府與民眾共同努力，營造更友善的乘車環境。

