快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

聽新聞
0:00 / 0:00

公費流感疫苗10月1日開打 今年因「這原因」疾管署改採購三價疫苗

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧（中）表示，過去採購四價流感疫苗，今年採購量約686萬劑，與去年劑量相差不遠。記者翁唯真／攝影
接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧（中）表示，過去採購四價流感疫苗，今年採購量約686萬劑，與去年劑量相差不遠。記者翁唯真／攝影

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗疾管署副署長曾淑慧表示，過去採購四價流感疫苗，自今年起全面改採三價流感疫苗，主因是2020年3月未監測到自然發生B型Yamagata病毒株，若持續含有B型Yamagata病毒株疫苗，恐再度在人群中傳播。今年採購量約686萬劑，與去年相差不遠。

曾淑慧表示，因世界衛生組織（WHO）前年9月說明，自2020年3月以來，全球已未再監測到自然發生B型Yamagata病毒株，建議將該病毒株盡速自流感疫苗成分中移除，因此即優先建議使用三價流感疫苗，並請各國視疫苗產能與許可證申請進度自行評估轉換進度。

曾淑慧說，經2024年1月24日衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，疾管署依循WHO建議辦理流感疫苗採購作業。評估國內外三價流感疫苗許可證取得及廠商供貨情形，今年全面採購三價流感疫苗，與先進國家一致。

疾管署指出，今年共採購686萬4910劑三價流感疫苗，包含114年度流感疫苗接種計畫實施對象，所需疫苗量647萬9080劑、中央及地方委託代購量18萬5830劑，及可視實際需求再額外下訂數量20萬劑，採購金額約15.7億元，由具有三價流感疫苗藥品許可證疫苗廠商提供，分別為國光、葛蘭素史克、台灣東洋、賽諾菲及高端疫苗等5家業者。

曾淑慧提醒，今年和往年相同，國小至高中、職及五專一至三年級學生將統一於校園集中接種疫苗，節省家長另外帶孩子前往合約院所接種時間。

為了提升青少年接種率及便利性，並簡化學校行政作業，疾管署持續優化「疫苗接種行政電子化系統(NIAS)」，家長在接到校方通知後，僅需掃描學校提供流感疫苗QR code或點選簽署連結，即可進入孩子個人疫苗簽署頁面，線上填寫相關資料與簽署意願。

疾管署說，此外，家長也可於簽署截止日前隨時更新接種意願，節省學校與家長雙方確認時間與流程，讓校園接種更加簡便與精確，大幅提升接種作業效率，如家長不於線上簽署，也可選擇紙本方式。

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧（中）表示，過去採購四價流感疫苗，今年採購量約686萬劑，與去年劑量相差不遠。圖／疾管署提供
接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧（中）表示，過去採購四價流感疫苗，今年採購量約686萬劑，與去年劑量相差不遠。圖／疾管署提供
疾管署持續優化「疫苗接種行政電子化系統(NIAS)」，家長在接到校方通知後，僅需掃描學校提供流感疫苗QR code或點選簽署連結，即可進入孩子個人公費疫苗簽署頁面，線上填寫相關資料與簽署意願。圖／疾管署提供
疾管署持續優化「疫苗接種行政電子化系統(NIAS)」，家長在接到校方通知後，僅需掃描學校提供流感疫苗QR code或點選簽署連結，即可進入孩子個人公費疫苗簽署頁面，線上填寫相關資料與簽署意願。圖／疾管署提供

病毒 校園 疾管署 流感疫苗

延伸閱讀

1月大男嬰確診百日咳住院3周…釀家庭群聚增3例 創10年來本土病例新高

港18-49歲長期病患 可免費打流感疫苗

國民女婿羅一鈞任疾管署長「規畫防疫新血至非洲」 笑談老爸幫做這一件事

羅一鈞接任疾管署長 規劃派防疫醫師赴非洲考察

相關新聞

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行審慎判斷

近期一位中醫師，在社群平台發布短影音，稱「懷孕或備孕時不能吃麵」，否則恐導致孩童心跳停止。此言論一出，引發婦產科醫師撻伐...

幼童看電視吃餅乾誤吞異物 X光照出「奧特曼」網友歪樓呼可愛

超人系列影片中的「奧特曼」（鹹蛋超人）出現在宜蘭一名7歲幼童的腸胃道。該幼童日前邊看電視、吃餅乾，把吊飾吃進肚子裡，家裡...

現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹...

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食...

公費流感疫苗10月1日開打 今年因「這原因」疾管署改採購三價疫苗

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧表示，過去採購四價流感疫...

你可能也快中了！20歲女怨「脖硬頭痛」 醫看X光片驚：生命曲線消失如60歲

「醫生，我才20歲，脖子硬得跟石頭一樣，還一直頭痛…」一名年輕女孩帶著困惑與痛苦來到醫院求診，結果一照X光，讓醫師都嚇一跳：她的頸椎曲線已經消失，看起來就像60歲長者的頸椎！這種狀況現代人越來越常見，反映長時間低頭滑手機、追劇或打遊戲的生活型態帶來的健康隱憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。