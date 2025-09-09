公費流感疫苗10月1日開打 今年因「這原因」疾管署改採購三價疫苗

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧表示，過去採購四價流感疫苗，自今年起全面改採三價流感疫苗，主因是2020年3月未監測到自然發生B型Yamagata病毒株，若持續含有B型Yamagata病毒株疫苗，恐再度在人群中傳播。今年採購量約686萬劑，與去年相差不遠。

曾淑慧表示，因世界衛生組織（WHO）前年9月說明，自2020年3月以來，全球已未再監測到自然發生B型Yamagata病毒株，建議將該病毒株盡速自流感疫苗成分中移除，因此即優先建議使用三價流感疫苗，並請各國視疫苗產能與許可證申請進度自行評估轉換進度。

曾淑慧說，經2024年1月24日衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，疾管署依循WHO建議辦理流感疫苗採購作業。評估國內外三價流感疫苗許可證取得及廠商供貨情形，今年全面採購三價流感疫苗，與先進國家一致。

疾管署指出，今年共採購686萬4910劑三價流感疫苗，包含114年度流感疫苗接種計畫實施對象，所需疫苗量647萬9080劑、中央及地方委託代購量18萬5830劑，及可視實際需求再額外下訂數量20萬劑，採購金額約15.7億元，由具有三價流感疫苗藥品許可證疫苗廠商提供，分別為國光、葛蘭素史克、台灣東洋、賽諾菲及高端疫苗等5家業者。

曾淑慧提醒，今年和往年相同，國小至高中、職及五專一至三年級學生將統一於校園集中接種疫苗，節省家長另外帶孩子前往合約院所接種時間。

為了提升青少年接種率及便利性，並簡化學校行政作業，疾管署持續優化「疫苗接種行政電子化系統(NIAS)」，家長在接到校方通知後，僅需掃描學校提供流感疫苗QR code或點選簽署連結，即可進入孩子個人疫苗簽署頁面，線上填寫相關資料與簽署意願。

疾管署說，此外，家長也可於簽署截止日前隨時更新接種意願，節省學校與家長雙方確認時間與流程，讓校園接種更加簡便與精確，大幅提升接種作業效率，如家長不於線上簽署，也可選擇紙本方式。

接種疫苗為預防流感，避免重症與死亡最好的方法，今年10月1日開打公費流感疫苗，疾管署副署長曾淑慧（中）表示，過去採購四價流感疫苗，今年採購量約686萬劑，與去年劑量相差不遠。圖／疾管署提供 疾管署持續優化「疫苗接種行政電子化系統(NIAS)」，家長在接到校方通知後，僅需掃描學校提供流感疫苗QR code或點選簽署連結，即可進入孩子個人公費疫苗簽署頁面，線上填寫相關資料與簽署意願。圖／疾管署提供

