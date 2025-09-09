致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

南韓日前將「立百病毒」列為第一級傳染病，要求自印度、孟加拉地區入境人士，須完成健康申報。衛福部疾管署長羅一鈞也說，不排除將立百病毒列為法定傳染病。台大公衛專家指出，現階段立百病毒對國內威脅不大，但傳播立百病毒的狐蝠，台灣有其蹤跡，一旦出現境外移入個案，恐有傳播疑慮，務必慎防。

台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙說，立百病毒真正中文名稱應是「尼帕病毒」，英文名稱為「NIPAH」，之所以被稱為立百病毒，是因為1998、1999年間馬來西雅、新加坡地區爆發嚴重疫情，當時疫情發生區域為「立百」而得名；立百病毒為致死率極高的人畜共通傳染病，其致死率與剛果目前正在流行的伊波拉病毒相近。

陳秀熙表示，立百病毒是由果蝠，或稱狐蝠傳染給豬隻，在間接傳染給人類，且人與人之間也有體液、呼吸道傳播風險，南韓對立百病毒採取嚴格監視措施，主要原因是南韓曾受人畜共通傳染病Merse威脅，加上與印度、孟加拉往來頻繁，因此，對這些國家採取嚴格邊境管制措施。我國因非洲豬瘟，對進口肉品管制很嚴格，因此風險與未對豬肉嚴格管制的南韓來得低。

不過，國內有養豬產業，也有可傳播病毒的狐蝠生存，陳秀熙認為，現階段雖不必立刻將立百病毒列為法定傳染病，且目前國內傳播風險尚低，但一定要嚴加把關，尤其境外移入監測相當重要，立百病毒從接觸至感染，約需4至14日，建議疾管署與農業部，針對印度、孟加拉來台旅客，以及豬肉相關產品，落實聯合檢疫。

羅一鈞稍早表示，南韓人民近期恐與南亞交流密切，因此發現一例案例後，就「預先」將立百病毒列為第一級法定傳染病， 立百病毒並非是完全未知的新病毒，國內外都熟知立百病毒的傳染途徑，目前立百病毒流行區域，仍集中在印度跟孟加拉一帶，國內過去就有立百病毒的監測方式，可幫助通報與檢驗，一旦觀察到國際疫情有明顯的變化，疾管署不排除將立百病毒也列為法定傳染病。

