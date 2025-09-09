腳曾受傷又推車賣早餐…6旬嬤足踝畸形生活受影響 截骨矯正術重返職場

快訊

中央社／ 台中9日電

台中市6旬阿嬤年輕時腳部曾受傷，加上每天推車早餐，足踝負荷加重，腳部畸形狀況惡化，影響工作和生活，醫師評估安排截骨矯正術，將變形骨頭關復位，術後阿嬤重獲行動自由。

光田綜合醫院今天發布新聞稿，6旬林阿嬤30年來每天推著小推車到工業區門口賣早餐，因年輕時腳部曾受傷，當時以為扭傷僅到診所打針、吃藥，隨著年歲增長，每天長時間行走、推車，足踝負荷加重、畸形狀況惡化，最終因難忍疼痛而影響工作及生活，才決定接受手術

骨科醫師楊超名表示，足踝畸形可分為4期，第1期疼痛輕微、變形不明顯，多數患者不自覺；第2期出現結構異常，足踝略有腫脹，行走開始感覺不適；第3期骨頭已部分磨損約五成，足踝明顯腫大變形，可能出現跛行且疼痛加劇；第4期則是全骨頭磨損與嚴重變形，足踝明顯歪斜，甚至可見腳部外翻或內翻，行走功能嚴重受限。

楊超名說，林阿嬤求診時，走路明顯一跛一跛的往外拐，足內翻角度大約40至45度，使用腳側邊走路，無法平著走，需要依靠一點腳後跟支撐力量，足踝已嚴重變形、歪斜。

楊超名指出，足內翻、足外翻多因長期姿勢不良或外傷，再加上未及時治療，導致結構異常，影響走路功能。目前仍有許多患者如林阿嬤一樣，覺得「還能撐」，拖到生活受限才就醫，錯過治療時機。

經醫師評估後，為林阿嬤安排截骨矯正術，此手術對患者維持長期關節功能有其優勢。不過因手術操作難度高，需純手工調整、將變形骨關節復位，以鋼板固定。術後林阿嬤重獲行動自由，得以繼續從事她喜愛的早餐攤工作。

楊超名呼籲，民眾日常應注意足部保健，避免長時間維持不良姿勢或忽略任何足部不適。曾有足部受傷病史或長期需站立行走者，更建議定期檢查，及早發現並防止畸形惡化而影響生活。

阿嬤 醫師 患者 早餐 推車 手術 台中市

