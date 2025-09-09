暖橘色系福隆候車亭亮相！候車空間有如觀景台 台灣好行搭配推限時優惠
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處改造福隆候車亭，今辦啟用典禮。全新候車亭採用暖橘色調，搭配通透、開放式結構，讓這處候車空間也像是吸引旅人駐足的小型觀景台，成為東北角旅遊動線的新亮點。
東北角管理處表示，福隆候車亭整修工程今年6月2日動工，8月底完成後，管理處長游麗玉和新北市貢寮區長柯建輝等地方及產業代表，今天出席典禮，共同見證全新候車亭以「台灣好行 3.0」新視覺形象登場，象徵東北角低碳旅遊的新起點。
啟用典禮由福隆國小鼓隊演出揭開序幕，觀光署「喔熊組長」與東北角吉祥物「福氣龍」也現身，帶動現場氣氛。東北角管理處表示，福隆候車亭啟用，不僅象徵區域交通節點升級，更是落實低碳旅遊的具體行動。未來將持續結合在地資源與主題套票，帶動更多旅客搭乘台灣好行，共同發掘東北角的深度魅力。
台灣好行856黃金福隆線配合新候車亭啟用，同步推出兩款期間限定優惠套票，鼓勵旅客搭乘公車造訪東北角，深入探索在地人文與自然風景。
「福隆沙雕・食味小旅行」套票售價 260 元，包含福隆便當1個、沙雕門票1張及856、綠19、綠18公車，3線1日券1張，限時買1送1至9月18日止，限量30組，有意購買者可上網下單。
「九份好食・私藏觀景點」套票售價79元，包含老友號芋圓1份及856、綠19、綠18公車，3線1日券1張，限時買1送1至9月30日止，限量50組，有意購買者可上網下單。
