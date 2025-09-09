快訊

衛福部預告修正助產機構設置標準 放寬設備規範、不區分「是否接生」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部本月預告修正「助產機構設置標準」，前一版本內容，針對助產所規範，依從事接生與否規範，引發部分助產師、助產士誤解為「不接生也能開助產所」。助產所空間示意圖，本報資料照片。
衛福部本月預告修正「助產機構設置標準」，為該設置標準繼去年底提出修正版本後，第二度修正。該設置標準前一版本內容，針對助產所規範，依從事接生與否規範，引發部分助產師、助產士誤解為「不接生也能開助產所」。衛福部照護司說明，本次修正內容依國際趨勢，增加助產所空間與設備設置彈性，並取消業務範圍文字，相關事項回歸「助產人員法」規範。

助產師助產士公會全聯會理事長林桂美表示，上一版本設置標準規範，內容依是否執行接生業務，而有不同空間、設備規範，導致各界誤會為「開業助產士可不必接生」，經與衛福部討論、與開業助產士溝通後，本次修正版本文字只以空間環境為主軸，且簡化對開業環境的限制，除消弭疑慮外，也讓開業助產所可從事多元業務。

現行助產機構設置標準，要求助產所需設有產房、觀察室、觀察床、嬰兒床、產台、保溫箱等硬體設備，本次修正版本，則改為要求設置「可供產婦待產、生產、恢復之空間」。

衛福部照護司指出，因應國際趨勢，不再要求產婦待產時在某一空間，分娩時需移動至另一空間，而是以同一空間、多元功能為基礎，由工作人員移動，產婦可持續待在舒適環境，不少助產所已打造類似居家環境，可讓產婦舒適生產，沒有醫療帶來的緊張感受，盼增加空間設置的彈性。

衛福部照護司說明，上一版本助產機構設置標準，衍生助產人員業務爭議，衛福部邀集助產團體及開業主產所人員討論後，決定讓助產人員業務內容回歸母法規範，依助產人員法，助產機構登記開業，需向地方政府衛生局申請現場勘查，只要符合規定且由合格助產士開業，一般都會核予登記，助產所業務多元化，有協助在家生產、與醫院配合等模式，實務上不會要求一定在助產所生產。

林桂美指出，開業接生助產士多數年事已高，以六、七十歲者居多，他們退休後，助產所需更換負責人，重新申請審核，盼透過設置辦法修正，讓助產所設置更為多元簡易，讓有能力的助產人員更願意服務社區婦女，目前醫院已面臨醫療人員吃緊現況，若助產士能投入婦女子宮頸抹片、高危險產婦關懷等任務，可活絡社區，對民眾健康有所助益。

