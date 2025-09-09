快訊

助產士只剩8人實際從事接生 全聯會：盼多元服務提升社區婦女健康

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國內醫療可近性高，民眾多選在醫院生產，目前全台助產所僅剩24家，全民健保合約助產所17家，有些助產所已未從事業務。圖為助產所示意圖，本報資料照片

國內醫療可近性高，民眾多選在醫院生產，目前全台助產所僅剩24家，全民健保合約助產所17家，有些助產所已未從事業務。助產師助產士公會全聯會理事長林桂美說，每年由助產生接生的嬰兒約200人左右，實際執行接生的助產士約8人、分屬6家助產所，單靠接生要維持生計有其難度，近期政府推動婦女健康政策，助產士可成為助力。

衛福部預告修正「助產機構設置標準」，配合國際上助產所多元化趨勢，放寬助產所設備及空間要求。林桂美說，因應少子化趨勢，每年由助產士接生的人數變少，但助產專業應被好好培訓、運用，可用於從事婦幼群體第一線照顧，這也是國際趨勢，例如國健署推動高危險孕產婦管理計畫，衛福部長石崇良在健保署長任內推動助產士與醫院醫師合作接生，都是助產專業的著力點。

林桂美表示，助產所設置標準民國94年訂定，直到目前未滾動式修正，而是維持高標準，現在多數選擇助產士接生的孕婦，是希望不要有醫療介入，讓孩子在溫和氣氛中出生，因此助產所是協助孕婦在家中居家生產，僅少數移工會選擇到助產所生產，加上政府推動「開放醫院」政策，助產士可與醫院合作，至醫院產房接生，是否還需嚴格規範產房、產台、觀察室等設施設備，有討論空間。

「民國40、50年代是助產士的天下，單靠接生就能維持營收，現在經營則相當辛苦。」林桂美說，助產士開業後，必須設想如何持續經營，服務內容延伸至產前、產後，甚至更年期，例如政府推動子宮頸癌抹片檢查，若由助產士協助採集抹片，還可幫忙觀察婦女分泌物情況，告知後續健康注意事項；產婦、嬰幼兒死亡率攀升，各縣市助產士公會，已籌組有經驗助產士，至產婦家中關懷。

林桂美表示，助產士可在婦幼健康扮演更重要角色，讓婦女在社區得到良好的幫助，助產士高齡化趨勢，也讓部分助產士擔心業務多元化，會讓自身競爭力下降，但她認為，助產專業應「長江後浪推前浪」不斷進步，前輩提攜後輩，讓專業持續演進，盼整體產業競爭力提升，能讓每位留在執業現場的助產士都能受惠。

