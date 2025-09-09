快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

真的有兩個太陽！福壽山農場今現「幻日」奇景 隔雲海相望

聯合新聞網／ 綜合報導
福壽山農場9日早晨出現「兩個太陽」幻日奇景。圖／截自福壽山農場粉專影片
福壽山農場9日早晨出現「兩個太陽」幻日奇景。圖／截自福壽山農場粉專影片

真的有兩個太陽！民眾黨前主席柯文哲日前交保「脫困」，外界認為民眾黨恐面臨他與黃國昌「兩個太陽」的局面，沒想到今（9）日福壽山農場真的出現雙太陽的罕見場景，兩顆金燦光球隔著雲海交相輝映，相當奇幻炫目。

台中市福壽山農場位在海拔2100公尺之上、群山環繞，素有「遠得要命農場」之稱，其社群小編時常在粉專分享山林美景，今天也上傳一則日出影片，奇特的是這支影片中出現了兩個太陽的「幻日」奇景

該支影片不只能看到金閃閃地旭日初升，還能清晰聽到小編的驚呼。小編表示，影片中上方的太陽是真太陽，與之隔著雲海對望的是假太陽，因空氣折射形成，是海市蜃樓的一種，「是蠻難得看到的景象」。

一早就跟著小編欣賞奇景的網友也熱情道「早安」，紛紛回應「我們真幸運有幻日看」、「哇，第一次看到，真美」，也有人笑說「山下是9個太陽」，熱到想請后羿重出江湖。

奇景 福壽山農場

相關新聞

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行審慎判斷

近期一位中醫師，在社群平台發布短影音，稱「懷孕或備孕時不能吃麵」，否則恐導致孩童心跳停止。此言論一出，引發婦產科醫師撻伐...

幼童看電視吃餅乾誤吞異物 X光照出「奧特曼」網友歪樓呼可愛

超人系列影片中的「奧特曼」（鹹蛋超人）出現在宜蘭一名7歲幼童的腸胃道。該幼童日前邊看電視、吃餅乾，把吊飾吃進肚子裡，家裡...

現代人壓力爆表、肩頸痠痛讓腸胃失調 中醫揭三款茶飲舒緩「腸躁症」

現代人工作壓力大、情緒不佳，常影響身體健康出現「壓力症候群」。中醫師陳欣如說，臨床常見壓力緊張導致的症狀，包括胃痛、胃脹...

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

營多麵（INDOMIE）為1970年創立的印尼老字號泡麵品牌，廣受東南亞地區民眾喜愛，國內也有不少愛好者，不過，衛福部食...

你可能也快中了！20歲女怨「脖硬頭痛」 醫看X光片驚：生命曲線消失如60歲

「醫生，我才20歲，脖子硬得跟石頭一樣，還一直頭痛…」一名年輕女孩帶著困惑與痛苦來到醫院求診，結果一照X光，讓醫師都嚇一跳：她的頸椎曲線已經消失，看起來就像60歲長者的頸椎！這種狀況現代人越來越常見，反映長時間低頭滑手機、追劇或打遊戲的生活型態帶來的健康隱憂。

無糖飲料免稅！台南人石崇良：自嘲愛吃甜 籲國健署訂少糖鹽標準

台灣人愛喝手搖，飲料店愈開愈多，今年立院通過無糖罐裝飲料免稅，而健康台灣委員會的專家建議企業應該要研發無糖手搖飲，對此衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。