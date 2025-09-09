真的有兩個太陽！福壽山農場今現「幻日」奇景 隔雲海相望

真的有兩個太陽！民眾黨前主席柯文哲日前交保「脫困」，外界認為民眾黨恐面臨他與黃國昌「兩個太陽」的局面，沒想到今（9）日福壽山農場真的出現雙太陽的罕見場景，兩顆金燦光球隔著雲海交相輝映，相當奇幻炫目。

台中市福壽山農場位在海拔2100公尺之上、群山環繞，素有「遠得要命農場」之稱，其社群小編時常在粉專分享山林美景，今天也上傳一則日出影片，奇特的是這支影片中出現了兩個太陽的「幻日」奇景。

該支影片不只能看到金閃閃地旭日初升，還能清晰聽到小編的驚呼。小編表示，影片中上方的太陽是真太陽，與之隔著雲海對望的是假太陽，因空氣折射形成，是海市蜃樓的一種，「是蠻難得看到的景象」。

一早就跟著小編欣賞奇景的網友也熱情道「早安」，紛紛回應「我們真幸運有幻日看」、「哇，第一次看到，真美」，也有人笑說「山下是9個太陽」，熱到想請后羿重出江湖。

商品推薦