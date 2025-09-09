真的有兩個太陽！福壽山農場今現「幻日」奇景 隔雲海相望
真的有兩個太陽！民眾黨前主席柯文哲日前交保「脫困」，外界認為民眾黨恐面臨他與黃國昌「兩個太陽」的局面，沒想到今（9）日福壽山農場真的出現雙太陽的罕見場景，兩顆金燦光球隔著雲海交相輝映，相當奇幻炫目。
台中市福壽山農場位在海拔2100公尺之上、群山環繞，素有「遠得要命農場」之稱，其社群小編時常在粉專分享山林美景，今天也上傳一則日出影片，奇特的是這支影片中出現了兩個太陽的「幻日」奇景。
該支影片不只能看到金閃閃地旭日初升，還能清晰聽到小編的驚呼。小編表示，影片中上方的太陽是真太陽，與之隔著雲海對望的是假太陽，因空氣折射形成，是海市蜃樓的一種，「是蠻難得看到的景象」。
一早就跟著小編欣賞奇景的網友也熱情道「早安」，紛紛回應「我們真幸運有幻日看」、「哇，第一次看到，真美」，也有人笑說「山下是9個太陽」，熱到想請后羿重出江湖。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言