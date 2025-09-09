快訊

1月大男嬰確診百日咳住院3周…釀家庭群聚增3例 創10年來本土病例新高

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部疾管署今公布國內新增3例百日咳確定病例，為北部一起家庭群聚，指標個案為1個月大男嬰，尚未到達接種百日咳疫苗年齡，該名男嬰於8月中旬開始有咳嗽症狀，後續出現症狀就醫確診，案母及案姐有症狀，9月確診，會持續監測至9月21日。今年百日咳案例已累計44例，病例數為近10年來同期最高。

疾管署發言人曾淑慧表示，該名男嬰於8月中旬開始有咳嗽症狀，後因陸續出現食慾下降、尿量減少、呼吸急促等情形至醫院就醫並收住加護病房治療，經檢驗通報，於8月下旬確診，目前住院3星期，有喘的狀況，持續觀察。匡列密切接觸者共計14名，5名為同住家人，其中案母及案姐曾有咳嗽症狀，於9月初檢驗陽性確診，5名同住家人接觸者均已採檢及預防性投藥，本群聚匡列接觸者將由衛生單位持續監測至9月21日止。

曾淑慧表示依據疾管署監測資料顯示，國內今年截至9月8日，累計44例百日咳確定病例含8起家庭群聚及1起家庭群聚延伸校園群聚，皆為本土病例，年齡以11至18歲共16例占36%為多，其次為6個月以下嬰兒11例占25%。今年百日咳累計病例數是自2016年以來，近10年同期最高。

疾管署說，國際間今年的百日咳疫情在多國亦呈上升趨勢，尤以日本疫情最為嚴峻，日本今年截至8月24日累計報告近7萬例，為去年全年病例數16倍，並為2018年以來最高，多數病例為青少年，分布以東京都及埼玉縣為多，且發生嬰幼兒死亡案例。

另於東京、大阪及沖繩等多地已報告有抗藥性菌株；美國今年疫情上升，迄今累計報告逾1.9萬例，高於去年同期；墨西哥今年截至8月下旬報告1364例確定病例，病例數高於去年同期223例；泛美衛生組織（PAHO）已於8月26日發布警示，美洲地區近年病例數大幅增加，且出現抗藥性菌株。

疾管署提醒，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀，如陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等，應及時就醫與診斷，以維護自身及家人健康。

曾淑慧說，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，及滿5歲至入小學前各接種一劑，共5劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

另，建議女性每次懷孕自費接種一劑「減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗」（Tdap），並建議於懷孕第28至36周接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。

