專家指多補充「這維生素」直接年輕3歲 還能防失智、骨質疏鬆
想延緩老化，除了運動、保養，補充維生素D也可能是關鍵，一項最新研究發現，長者若每天補充2000 IU維生素D，能顯著減緩端粒體縮短，相當於生理年齡延後三年。
食安專家韋恩在臉書「韋恩的食農生活」發文指出，美國麻州總醫院與喬治亞州醫學院合作進行的VITAL計畫，共納入1031位平均65歲的長者，實驗組每天補充維生素D3 2000 IU與Omega-3，對照組則未服用，並持續追蹤五年，分析端粒體變化。
研究指出，端粒體位於染色體末端，就像「鞋帶頭」一樣保護基因不受損，會隨年齡與細胞分裂次數而逐漸縮短。結果顯示，補充維生素D的實驗組在四年內端粒縮短速度明顯放緩，端粒多保存了約140個鹼基對，等同於延緩約三年的生理老化。
研究作者、分子遺傳學家Haidong Zhu博士表示，這顯示維生素D可能成為對抗生物老化的策略。不過VITAL計畫使用的劑量（2000 IU）遠高於現行一般建議的400～800 IU，適當劑量仍需更多共識。
事實上，缺乏維生素D容易產生骨質疏鬆、免疫力下降、情緒低落、憂鬱焦慮、經常掉髮、傷口癒合力變低、皮膚經常乾燥長紅斑、荷爾蒙失衡、代謝異常、自體免疫疾病、失智、慢性疲勞、偏頭痛等症狀。
含維生素D的天然食物種類並不多，包括黑木耳、油脂豐富的魚類（鮭魚、鮪魚、鯖魚、沙丁魚）、乾香菇、鴨肉、牡蠣、蛋黃、蘑菇等，五穀雜糧類和藻類也含有少許的維生素D，但基本上每天只要有吃到上述魚類和菇類，就能攝取足夠的維生素D。
