防疫噴藥密集惹民怨里長抗議太離譜 高市衛生局回應了

高雄市本土登革熱拉警報，三民區多里近來飽受防疫噴藥困擾，抱怨「噴得太離譜」，3天1次密集消毒，大街小巷、空地全日煙霧瀰漫，不僅居民生活受影響，更因氣味嗆鼻顧客卻步，餐飲業者叫苦連天，里長直言「非確診疫區，卻被劃入警戒範圍，天天遭殃」。衛生局回應，警戒里病媒蚊仍活躍，將採取噴藥爭取阻斷傳播鏈。

三民區正興里長沈秀玲無奈表示，防疫團隊4日起連續多日安排大規模噴藥，甚至從清晨八點一路噴到下午，熱噴機釋出的濃煙讓整個里區，空氣刺鼻，居民被迫離開室內1小時才能回家整理；餐飲業更受重創「客人怎敢在門口噴藥時進來吃飯？」

沈秀玲指出，蚊蟲孳生周期約7天，照理應以1周1次為基準，卻硬是3天就來噴1次，既浪費人力物力，也讓居民無法忍受，她更說從陳菊時代就經歷過登革熱防疫，那時候疫情案例遠比現在嚴重得多，噴藥也不曾如此離譜，「沒人這樣防疫的」也有里長私下透露不滿，卻敢怒不敢言。

沈秀玲為商家叫屈，表示防疫固然重要，但民生經濟更要兼顧，「現在已經景氣蕭條，還要靠近一整天噴藥，餐飲業怎麼生存？」籲市府調整作業方式，在防堵疫情與維持生活秩序之間找到平衡，才是最負責任的做法。

對此，衛生局表示，三民區的是同時發生2例的家庭群聚疫情，查獲201個陽性容器，本周是緊急防治後的關鍵期，已經緊急防治超過2000戶，包含正興里在內的8個警戒里，環境中病媒蚊仍活躍，每天捕獲的成蚊數量多達10至20隻，列管的高風險點更多達404處，其中，正興里就占82處，情勢仍不容輕忽。

衛生局表示，評估警戒範圍8里有疫情擴散風險，依據每日病媒蚊監測資料及社區列管高風險場域，仍應積極防治，現階段以降低病媒密度，環境整頓、噴藥降低病媒密度阻斷社區傳播鏈為登革熱防疫重點策略，將依據疫情風險強化登革熱防治工作，盡可能阻斷社區傳播鏈。 高雄本土登革熱拉警報，衛生局密集噴藥惹民怨。圖／本報資料照 高雄本土登革熱拉警報，衛生局密集噴藥惹民怨。圖／本報資料照 高雄本土登革熱拉警報，衛生局密集噴藥惹民怨。圖／本報資料照 高雄本土登革熱拉警報，衛生局密集噴藥惹民怨。圖／本報資料照

